Po lemiamo metimo – Butkevičiaus apmaudas dėl teisėjų: „Tai yra absurdiškas sprendimas“

Lietuvos rinktinė patyrė trečią dramatišką pralaimėjimą iš eilės Europos čempionate (107:109). Šįkart mūsiškiai su vokiečiais kovėsi 50 minučių trileryje ir jo pabaigoje turėjo du šansus išplėšti pergalę.

Pirmąją progą turėjo Marius Grigonis, kurio tritaškis skriejo pro šalį. Netrukus lietuviai apsigynė bei paskutinė ataka priklausė jiems. Ignas Brazdeikis prametė dvitaškį, bet kamuolys atšoko Arnui Butkevičiui, kuris išmetė laisvą tritaškį su sirena, tačiau jis skriejo pro šalį. Dar vienas pralaimėjimas.

„Nusivylimas, – po mačo sakė 6 taškus surinkęs Butkevičius. – Rungtynės pralaimėtos keliais taškais. Atrodo, kad buvo momentų, kur galime užsikabinti, pasiėmę porą kamuolių gynyboje būtume apsitvarkę ir šiek tiek lengviau nuėję į galą. Su paskutiniu metimu turėjome progą laimėti – neįmečiau. Skausminga tiesiog.“

Apmaudą Butkevičius liejo ir dėl kontroversiško teisėjų sprendimo. Trečiojo kėlinio pabaigoje Vokietijos rinktinės vyr. treneris Gordonas Herbertas buvo nubaustas technine pražanga, tačiau lietuviams nebuvo suteikta galimybė paversti šios nuobaudos vienu baudos metimu.

„Kaip suprantu, vokiečių treneriui buvo užfiksuota techninė pražanga ir mes nemetėme baudos metimo, – sakė Butkevičius. – Nežinau, kaip ten viskas išsisprendė. Jeigu taip ir buvo, tai yra absurdiškas sprendimas, nes aš nemačiau, kuomet techninė pražanga buvo skirta. Jeigu čia yra toks faktas, tai – absurdas.“

– Kiek chaotiška buvo ta paskutinė ataka?

– Ieškojome to metimo, ėjome iš eigos ir neturėjome minutės pertraukėlės. Matėme kažkokį tarpą ir progą užsibaigti. Viskas gerai gavosi, laisvas metimas, reikia įmesti.

Rungtynių žaidėjas EFF 32 Franz Wagner Taškai 32 Taiklumas 12-20 Atkovoti kamuoliai 8 Rezultatyvūs perdavimai 2

– Gerą metimą išsimetėte?

– Išmetęs jaučiau, kad gali būti trumpas. Trumpas ir buvo.

– Kas nesisekė gynyboje prieš Franzą Wagnerį?

– Nesisekė pikenrolo gynyba. Sunkiai tvarkėmės. Vėliau jis įsimėtė, pataikė ir sunkius metimus bei tritaškius po driblingo iš toli. Kai žaidėjas pasijaučia gerai, rankos atsiriša, tai vėliau dvigubai sunkiau jį sustabdyti. Duodame žaidėjui įsižaisti ir tuomet viskas gaunasi sunkiau.

– Ar bandėte eigoje kažką keisti ginantis prieš Wagnerį?

– Kalbant apie jį, kažkokių pasikeitimų nebuvo. Keitėme daugiau gynybos sistemas bendrai.

– Ar įmanoma gintis agresyviau, kad tokių išsišokimų nebūtų?

– Aš manau, kad viskas yra įmanoma, bet turi būti daromos išvados ir aš manau, kad mes jas darysime. Čempionate tu negali užsilikti ties vienomis rungtynėmis, varžovai keičiasi. Keičiasi ir asmeninė gynyba prieš kiekvieną žaidėją. Turime žiūrėti į kiekvieną komandą atskirai bei vykdyti savo planą.

– Jonas Valančiūnas žvėriškai sužaidė. Kiek tokio Jono reikia rinktinei?

– Reikia Jono, nes jis yra mūsų pagrindinis žaidėjas, gaunantis daug kamuolių. Šiandien jis puikiai tvarkėsi su savo kūnu, baudos aikštelėje vertė taškus. Tai, ko mums reikia. Aišku būna, kad komandos prieš jį dvigubina ar trigubina gynybą. Jam kažkiek tai sunkiau darosi. Manau, kad šiandien jis puikiai susitvarkė. Puolimas mums niekuomet nebuvo problema. Reikia daugiau dėmesio kreipti į gynybą.

– Rokas Jokubaitis trečiojo kėlinio pabaigoje prasiveržęs įkrovė iš viršaus. Atrodo, kad komanda nuo to momento užsikūrė. Kaip galėtum pakomentuoti tą lūžį?

– Niekada nebuvo taip, kad nuleistume rankas bei netikėtume savimi. Visi tie dėjimai, prasiveržimai, blokai – jie visuomet prideda energijos. Be abejo, tai užveda, o mums tos emocijos kaip tik dabar ir trūksta.

– Kalbant apie emocijas, dabar rezultatas 0-3. Kiek trūksta pasitikėjimo savimi?

– Be abejo, kad trūksta. Kerta kažkiek per galvą. Atrodo stengiamės, atiduodame visas jėgas ir pritrūksta tų kelių taškų, bet visuomet žinome, kodėl jų pritrūksta. Darome per daug kvailų klaidų, iš kurių leidžiame varžovams bėgti, pelnyti lengvus taškus. Kalbant apie tą emocinį foną, tai viena pergalė ir tas emocinis fonas apsiverstų. Ir pasitikėjimas išaugtų vienas kitu, ir įeitume į visai kitą kelią. Tikimės, kad kitose rungtynėse taip ir bus.

– Kiek tokie teisėjų sprendimai emociškai sodina komandą tokiu svarbiu metu?

– Tuo metu nusispjauni ir supranti, kad nieko nepakeisi. Diskutuoti, eiti į nervus ir draskytis nėra prasmės. Po visko supranti, kad vienas taškas nulemia rungtynes. Absurdiška situacija ir tiek.

– Psichologinė našta dabar didėja?

– Be abejo didėja. Ne taip norisi pradėti čempionatus. Su kiekvienu pralaimėjimu tas spaudimas didėja. Pasižiūrėjus į tas rungtynes, kaip mes jas pralaimėjome, labai gaila, bet turime iš to išlipti, turime pamiršti, nes kitaip niekas neateis ir mūsų nepakels.

