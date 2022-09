BN+ savaitės turinio anonsas (rugsėjo 5-11 d.)

Nuotr.:

Tęsiame Europos čempionato sprintą (nusivalo prakaitą). Šios BN+ savaitės planas yra toks:

Pirmadienį:

BN+ Q&A LIVE (ryte)

Augusto Šuliausko Lietuvos rinktinės žaidimo analizė (video)

Lietuvos rinktinės varžovų apžvalga su Vytautu Mikaičiu: Vengrija (video)

URBONUS

Tomo Vanago tekstas apie Europos čempionato sąlygas žurnalistams

Antradienį:

BasketNews.lt LIVE podkastas (20.15 val.)

Lietuvos rinktinės varžovų apžvalga su Vytautu Mikaičiu: Bosnija ir Hercegovina

Kaip Giannis dominuoja FIBA krepšinyje (video anglų k.)

Ryčio Sabo straipsnis apie pinigus krepšinyje

Trečiadienį:

BN+ Q&A LIVE (ryte)

BasketNews.lt LIVE podkastas (17.30 val.)

3x3 straipsnis

Ketvirtadienį:

BN+ Q&A LIVE (ryte)

Penktadienį:

BasketNews.lt podkastas

EuroBasket atkrintamųjų spėlionė su svečiu (video)

URBONUS

Augustu Šuliausko straipsnis apie Lietuvos rinktinę

Šeštadienį:

EuroBasket atkrintamųjų spėlionė su svečiais (2 video)

Savaitgalio laidos priklausys nuo to, kaip toliau seksis Lietuvos rinktinei. Be to, daugybę video turinio galite rasti mūsų angliškame YouTube kanale.