Kebli lietuvių situacija – EČ nebėra savo likimo kalviais

nei mes esam krepsinio salis, nei krepsinis pas mus antra religija. dabar pilnas internetas durneliu, kuriem atrodo, kad cia lietuviam krepsinis genuose yra ir mes visokius vokiecius ir slovenus turim tvarkyt kaip kadaise rinktine su Sabu ar Saru priesaky. realiai musu rinktine yra labai vidutine, nes visas talentas is esmes yra prieky, ir tas dubliuojasi, 4 zaidejai yra aiskiai ne rinktines lygio, like yra vidutiniokai net eurokasyje. su tokia sudetim nesam nei favoritai grupeje, nei tuo labiau realus pretendentai i medalius. aisku, siandien vokieciams likus be priekio turejom laimet, bet deja Saboniukas ne is tolo neprimena savo tevo ir losia kaip visiskas naujokelis. o varyt ant trenerio, kad isleido ta ar ana vietoj to ar ano, tai cia durneliu klaviaturos riteriu sapaliones.