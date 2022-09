Arti sensacijos: prancūzai vos neprisižaidė su kovingais vengrais

Anonimas

As tik nesuprantu kam nafik is viso tada vaziuoti ir zaisti toj rinktinej jeigu taip bijoma visko? Galejo padaryt kaip D-cmo ir likt namie. Net tokie cempionatu outsideriai kaip vengrai rodo kovinguma. Tada tegul prisirenka vidutinioku is LKL su motyvacija ir pofik kokie rezultatai bus, igaus neikainojamos patirties bent jau. Jei neiseinam is grupes tada kitamet geriau jau kviestis koki Buzeli ar Tubeli tiesiai i rinktine, dar paimt jaunu ir leist jiems igaut geros patirties. Daug naudingiau nei ziuret kaip puse komandos veteranu chaose kamuolius pametineja ir skescioja rankomis nespedami i gynyba.