Nematytas teisėjų sumanymas: baudą norėjo mesti praėjus kėliniui po klaidos

Nu koks skirtumas gi, visi žinom apie tuos teisėjus jau 5 metai, čia jau gulinčio spardymas yra. Fibai akivaizdžiai pochui yra šita problema, nes jie ne į kokybę orientuojasi, o į pelną. Dėl to ir tie karai su Eurolyga, dėl to ir tie atrankiniai langai, dėl to ir praplėstas čempas, dėl to ir WC vyksta visokiose Kinijose ir greitu metu tikrai surengs kažką kokioje Indijoje su vietinių teisėjų fauna ir tt. Esmė, kad kol visi bus apsimyžę ir stipriausios Europos komandos nesusivienys prieš visą šitą šūdų malūną, tol nieko ir nebus. Fiba yra kaip Rusija, tik tie atominiu ginklu visą pasaulį šantažuoja, o šitie į Olimpiadą neįleis jei pasitrauksi iš Fibos, va dėl to visi suglaudžia ausytes ir tyli. Labai tikiuosi, kad turkai prajudins reikalus ir tikrai pasitrauks iš čempo kai negaus tos video medžiagos, gal kiti pamatys pavyzdį ir prisijungs į kovą su šitu jobanu korumpuotu širšių lizdu.