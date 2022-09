Priklausomi nuo Prancūzijos: kaip 2010 m. istorija gali padėti Lietuvai?

100%

Na ir kas iš to net jeigu išeis iš tos grupės? Kitame etape gaus vėl ir batai. Viskas, baigėsi sapalionės apie krepšinio šalį. Nebėra tų vunderkindu kaip Macas, Šaras, Šiška, Štombertas ir t.t. ir t.t. Beliko tik visokie ryži "you know" Bezdeikiai ir issižioje :O jokubaičiai.