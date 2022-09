Dominavęs aukštaūgių duetas nukalė čekams pirmąją pergalę

Nuotr.: FIBA

Pirmąją pergalę Europos Čempionate iškovojo Čekijos rinktinė (1-2).



Savų žiūrovų akivaizdoje Prahoje žaidę čekai 88:80 (24:14, 26:13, 16:30, 22:23) įveikė Nyderlandų krepšininkus (0-3).



Nuo pirmųjų rungtynių minučių dominavę čekai varžovus triuškinti pradėjo jau pirmojoje rungtynių dalyje. Po dviejų kėlinių rezultatas buvo 50:27.



Visgi po ilgosios pertraukos Nyderlandų krepšininkai spurtavo 17:4 ir po Worthy de Jongo tritaškio deficitą sumažino iki 6 taškų (55-61).

Iki ketvirtojo kėlinio pabaigos likus minutei Nyderlandai turėjo vos 3 taškų deficitą (76:79). Tada abi komandos apsikeitė taikliais baudos metimais (81:78). Lemiamą žodį tarė Martinas Peterka, kurio tritaškis likus 20 sek. galutinai nužudė Nyderlandus (84:78).



Nugalėtojų gretose nesustabdomai žaidė Janas Vesely. „Barcelonos“ centras per 32 minutes pelnė 24 taškus (9/10 dvit., 6/6 baud.), atkovojo 7 kamuolius ir surinko 31 naudingumo balą.



Be pergalės likusioje Nyderlandų komandoje išsiskyrė Yannickas Franke. Buvęs Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ krepšininkas per 23 minutes surinko 22 taškus (2/3 dvit., 3/10 trit., 9/12 baud.), atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 17 naudingumo balų.

Čekija: Janas Vesely 24 (9/10 dvit., 6/6 baud.), Martinas Peterka 20 (5 atk. kam.), Tomas Kyzlinkas 12.

Nyderlandai: Yannickas Franke 22 (9/12 baud.), Worthy de Jongas 13, Jesse Edwardsas 12.