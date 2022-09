Permainų siekimas: LKF teikia raštą FIBA galvoms

Man atrodo čia yra pasiruošimas fiasko, dėmesio nukreipimas nuo to, kad LT rinktinės žaidimas buksuoja pats iš savęs. Taip teisėjai suklydo neskyrė vieno baudos metimo, bet ar tai nulėmė tris LT rinktinės pralaimėjimus, ar dėl to nemesto baudos metimo nebuvo įmanoma laimėti per pirmąjį ar per antrąjį pratęsimą su Vokietija? O gal dėl tos priežasties mes nematome greitų rinktinės kontraatakų? Gal užteks būti verksniams ir reikia tiesiog bandyti išsiaiškinti kas mūsų komandos žaidime neveikia ir tai ištaisyti?