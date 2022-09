Lietuvių nesusipratimą matęs Dončičius ragina FIBA imtis veiksmų

Nuotr.:

Luka Dončičius ragina Tarptautinę krepšinio federaciją (FIBA) imtis veiksmų sprendžiant Europos čempionatą purtančius nesusipratimus ir siekiant jų užkardymo.

Luka Doncic Pozicija: SG Amžius: 23 Ūgis: 201 cm Svoris: 99 kg Gimimo vieta: Liubliana, Slovėnija

Lietuvai neskirtas baudos metimas po techninės pražangos, Tbilisyje įvykęs fizinis konfliktas tarp Sakartvelo ir Turkijos bei 22 pranykusios sekundės – ryškiausi incidentai, dėl kurių sekmadienį nuaidėjo Europos čempionatas.

BasketNews paklausus, kaip vertina FIBA teisėjavimą ir rungtynių valdymą Europos čempionate, Dončičius neslėpė susirūpinimo.

„Viską matote patys: laiko problemos Turkijos rungtynėse, techninės pražangos situacija Lietuvai. Buvo daug visko, – paklaustas tinklalapio BasketNews, atsakė Dončičius. – Dėl to FIBA turėtų kažką daryti. Neturiu, ką daugiau pridurti.“

Slovėnijos krepšininkai po pralaimėjimo Bosnijai ir Hercegovinai (93:97) atsidūrė trečioje B grupės pozicijoje.

Šis pralaimėjimas nustūmė lietuvius į nedėkingą situaciją. Jei bosniai antradienį nugalės Prancūziją, Lietuvos rinktinė liks už Europos čempionato borto.

BasketNews paklaustas, ar po sunkios pergalės prieš Lietuvą tokia mūsiškių situacija jį dabar stebina, Dončičius išskyrė mirtininkų grupės jėgą.

„Šita grupė yra beprotiška. Visos šešios komandos – labai konkurencingos. Visi gali pralaimėti bet kam. Smagu stebėti visas rungtynes. Iš tiesų, sunki grupė“, – patikino Dončičius.

Dalaso „Mavericks“ lyderis pritarė Prancūzijos žvaigždės Evano Fournier idėjai koreguoti Europos čempionato tvarkaraštį. Slovėnas norėtų ne tokio intensyvaus grafiko.

„Per penkias dienas sužaisime ketverias rungtynes. Du mačus sužaidėme praktiškai per 24 valandas, – kalbėjo Dončičius. – Tai turėtų keistis. Visi turi mažiau poilsio, o iš to kyla traumų tikimybė. Klubai dėl to tikrai neapsidžiaugtų. Sutinku su tokia idėja: daugiau poilsio – geriau.“

Dončičius slovėnų treniruotės pabaigoje sėdėjo ant atsarginių suolo ir sugrįžo ant parketo tik tradiciniam pamėtymui nuo vidurio linijos.

Krepšį jis atakavo sau neįprasta kaire ranka – ant dešinės riešo buvo uždėtas ledas.

Pralaimėtose rungtynėse su bosniais (93:97), pro šalį skriejo visi aštuoni Dončičiaus tritaškiai. Tačiau viena didžiausių Europos čempionato žvaigždžių teigia, kad tai įtakos jo metimui neturi.

„Ne, viskas gerai. Viskas bus tvarkoj“, – BasketNews patikino 23-ejų krepšininkas, Kiolne iš toli atakuojantis tik 18,2 proc. tikslumu.

