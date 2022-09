Išlikimo mačas: Vengrija – Lietuva 46:71 (28 min.)

Anonimas

OK. Manau reiks po biski pradet taupyt lyderius rytojui, nebent jie nori dar kazkokius penketus isbandyt ko nepribande per draugiskas. Ryt dar ir ankstus laikas. Cia as kaip supratau skirtumas neitakoja, va rytoj reikia stengtis ir laimet ir kuo daugiau jei seksis, nors blecha su tokia gynyba tik pries vengrijas ir zaist.