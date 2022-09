Mačą su Lietuva prisiminęs Teletovičius pasiuntė jautrią žinutę bosniams

Nuotr.:

Šiandien Lietuvos rinktinė stoja į žūtbūtinį mačą su Bosnijos ir Hercegovinos rinktine. Vieną tokį susitikimą su bosniais jau turėjome prieš devynerius metus.

Nors tą kart viskas baigėsi laimingai, bosniai tą vakarą buvo ne juokais išgąsdinę ne vieną Lietuvos sirgalių.

Tos bosnių rinktinės lyderis buvo Mirza Teletovičius, vieną po kito smaigstęs tritaškius į Lietuvos rinktinės krepšį. Prieš šiandieninį mūšį mintimis apie trilerį vykusį prieš devynerius metus socialiniuose tinkluose prisiminė ir pats Teletovičius.

„Niekada nenustojau galvoti ir gailėtis dėl mačo su Lietuva, kurį žaidėme prieš devynerius metus. Mums reikėjo pergalės 10 taškų persvara, ir mes buvome labai arti to, – prisiminimais dalinosi bosnių krepšinio federacijos prezidentas. – Turėjome puikią komandą, gerą atmosferą, aistruolių armiją. Likus dviems minutės iki pabaigos turėjome ir +14, bet galiausiai pergalę šventėme „tik“ šešių taškų persvara ir to garsiojo antrojo etapo nepasiekėme. Mes to nepadarėme, bet buvome arti to.

Tikėjau ir vis dar tikiu, kad būtume nuėję labai toli. Gerinome savo formą per kiekvienas rungtynes, buvome kupini pasitikėjimo savimi, pataikymas mums pasitarnavo. Šiandien, praėjus devyneriems metams, vėl esu toks susijaudinęs, kaip ir prieš rungtynes ​​tada Slovėnijoje, o varžovas tas pats. Šiandien mums nereikia 10 taškų pergalės, šiandien mums užtenka vieno taško, kad galėtume parašyti istoriją.

Esu tikras, kad jūs vaikinai galite tai padaryti. Esu įsitikinęs, kad turite jėgų, noro, valios, kokybės, kad pavyktų padaryti tai, apie ką svajojome mes. Mes buvome arti, o dabar jūs dar arčiau. Metai iš metų bandome, tikiu, kad šiandien tai pasikeis. Žaiskite dėl savęs, žaiskite dėl mūsų žmonių, kuriems mes suteikiame džiaugsmo. Jau daugelį metų nešame jiems laimę ir žinau, kad kartais jie mus labai kritikuoja, bet bėgant metams supratau, kad taip yra todėl, kad jie mus per stipriai myli. Jiems rūpi. Norėčiau, kad po devynerių metų kur nors atsisėstumėte ir papasakotumėte istoriją kaip prieš devynerius metus Vokietijoje nugalėjote Lietuvą ir patekote į aštuntfinalį. Tai tikrai daug geriau nei mano prisiminimai kaip arti buvome to.

Sėkmės vaikinai! Žinau ir tikiu, kad padarysite viską, ką galite, nes jau dabar esate nugalėtojai. Žaiskite, kad išsipildytų jūsų, kaip ir mūsų, svajonės. Už jūsų pergalę šiandien atiduočiau visus tris savo automobilius. Būkime stiprūs!“, – jautrią žinutę užbaigė Teletovičius.

Lietuvos ir Bosnijos ir Hercegovinos mačas vyks šiandien 15.30 val. Lietuvos laiku.