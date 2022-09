Grupėje užgrūdintas Maksvytis: „Pagaliau galėsiu ramiau išsimiegoti“

Nuotr.: FIBA

Nuotr.: FIBA

Nuotr.: FIBA

Nuotr.: FIBA

Nuotr.: FIBA

Kazys Maksvytis savo pirmajame čempionate su Lietuvos rinktine iš balos išlipo sausas. Grupės etape Lietuva nebevaldė savo situacijos, bet galiausiai sulaukė palankios prancūzų pergalės, mūsiškiai patys įveikė du varžovus ir žengė į aštuntfinalio etapą.

Fotogalerija Nuotr.: FIBA Nuotr.: FIBA Nuotr.: FIBA Nuotr.: FIBA Nuotr.: FIBA Nuotr.: FIBA Nuotr.: FIBA Nuotr.: FIBA Nuotr.: FIBA Nuotr.: FIBA Nuotr.: FIBA Nuotr.: FIBA Nuotr.: FIBA Nuotr.: FIBA Nuotr.: FIBA Nuotr.: FIBA Nuotr.: FIBA Nuotr.: FIBA Nuotr.: FIBA

Grupės starte – trys pralaimėjimai, o galiausiai į atkrintamąsias įlįsta pro rakto skylutę. Kaip Kaziui Maksvyčiui atrodė visas grupės etapas?

„Praėjome sunkų kelią, – po lemiamos pergalės prieš Bosniją ir Hercegoviną sakė Maksvytis. – Žinojome, kad bus mirtininkų grupė, bet kad toks kelias... Bus pirmoji naktis, kai galėsiu šiek tiek ramiau išsimiegoti. Atrodė, kad viską darėme gerai, bet kažkiek sėkmės pritrūko, gal kažkiek sprendimų. Pralaimėjimai davė per galvą, bet išlikome komanda, išlikime kartu, sulaukėme savo šansų. Šiandien buvo vienas geriausių rungtynių čempionate.

Mūsų sirgaliai yra neįtikėtini, šiai dienai jie yra geriausi, kokius yra tekę matyti. Tikiuosi, kad komanda į juos lygiuosis ir bus tokia pati, kaip ir fanai.“

Aštuntfinalyje Lietuvos rinktinės šeštadienį žais su Ispanijos komanda, kuri A grupėje užėmė pirmąją vietą.

– Treneri, kokius pagrindinius rūpesčius išsivežate iš Kiolno į Berlyną?

– Dabar tos nuotaikos yra geresnės. Kažkiek pagerinome savo komunikaciją, šiandien visi laikėmės plano. Nepavyko planas A, visi perėjome prie plano B. Idealiomis rungtynėmis nepavadinčiau, bet sužaidėme labai geras rungtynes.

– Už ką rungtynių pabaigoje gavote techninę pražangą?

– Už kalbas turbūt. Teisėjas paprašė apraminti suoliuką, aš paprašiau, kad jis labiau dėmesį atkreiptų į aikštelę, o suoliuką aš sutvarkysiu. Buvau nubaustas už žodžius.

– Kiek skiriasi rinktinės žaidimas nuo to, kokį jį projektavote prieš čempionatą?

– Šiandien jau buvo kažkas to, ką ir norime matyti. Užstrigome prieš agresyvią gynybą, kai varžovai ėmė keisti gynybas. Dar to sprendimų priėmimo trūksta, bet jau šiandien vaizdas, kurį mes projektavome, buvo neblogas.

– Sunkiausia jau praėjo?

– Negalima turbūt taip sakyti, lieka tik geriausios komandos. Tikrai užsigrūdinome, nuo pirmosios dienos tapome geresne komanda, turbūt ir jūs tai matote.

Netrukus pateiksime daugiau trenerio minčių.