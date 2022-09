Įvertinimai lietuviams: žvėris JV ir du rinktinę įkvėpę X faktoriai

Nuotr.: FIBA

Lietuvos rinktinė įšoko į Europos čempionato atkrintamųjų traukinį. Paskutinėje B grupės dvikovoje Kazio Maksvyčio auklėtiniai gana nesunkiai įveikė Bosniją ir Hercegoviną 87:70.

Po itin rezultatyvaus pirmojo kėlinio (28:28), lietuviai pabėgo antrajame ketvirtyje, o po ilgosios pertraukos turėjo susikrovę ir 22 taškų pranašumą.

Net 5 žaidėjai Lietuvos rinktinėje pelnė daugiau nei 10 taškų, o rezultatyviausiai žaidė Marius Grigonis, surinkęs 16 taškų.

Bosnių gretose dar vieną puikų pasirodymą surengė Džananas Musa, pelnęs 22 taškus. Jusufas Nurkičius pridėjo 15.

Tinklalapio BasketNews žurnalistas Augustas Šuliauskas įvertino individualų Lietuvos rinktinės žaidėjų pasirodymą paskutinėse grupių etapo rungtynėse.

Jonas Valančiūnas – 9,5 balo

33 min., 13 tšk. (4/7 dvit., 5/6 baud.), 15 atk. kam., 5 rez. perd., 31 naud. balų.

Pikinė JV forma. Jonas dominuoja trečiose rungtynėse iš eilės, o šį kartą jam prireikė vos 7 metimų iš žaidimo, kad surinktų 31 naudingumo balą. Po krepšiais karaliavęs vidurio puolėjas sunkiai pradėjo rungtynes, o per jį bosnių puolimas surinko 10 taškų. Bet vėliau Kazys Maksvytis pakeitė gynybinę sistemą ir Valančiūnas patikimai saugojo metimus iš baudos aikštelės, o puolime jėga pranokdavo silpnesnius oponentus. Kaip ir prieš vokiečius, Jonas atliko 5 rezultatyvius perdavimus, smagiai skirstęs kamuolį kertantiems ar laisviems komandos draugams.

Arnas Butkevičius – 9 balai

25 min., 13 tšk. (1/1 dvit., 3/6 trit., 2/2 baud.), 2 atk. kam., 12 naud. balų.

Arnas Butkevičius mus ne tik apdovanojo fantastišku dėjimu, bet ir pirmą kartą čempionate perlipo 10 taškų ribą. Puolėjas 2 kartus nubaudė už varžovų gynybinę riziką ties juo ir vėliau pataikė tritaškį, kuomet rinktinės atakai buvo likusi 1 sekundė. Jam ir vėl buvo patikėta geriausio varžovų žaidėjo gynyba, o joje Arnas klydo retai. Butkevičius užsitarnavo didžiulį vaidmenį komandoje ir smagu, kad į atkrintamąsias Butkevičius keliaus kupinas pasitikėjimo savo metimu.

Ignas Brazdeikis – 9 balai

22 min., 13 tšk. (5/7 dvit., 1/5 trit.), 3 rez. perd., 10 naud. balų.

Rungtynių žaidėjas EFF 30 Jonas Valančiūnas Taškai 13 Taiklumas 4-7 Atkovoti kamuoliai 15 Rezultatyvūs perdavimai 5

Atrodo, kad šitam vaikinui pasitikėjimo savo jėgomis niekada nepristigs. Prieš vokiečius pataikęs 4 metimus iš 14, o prieš vengrus 1 iš 7, Ignas susikaupė lemiamam mačui ir buvo svarbiausias pagrindinio spurto antrajame kėlinyje dalyvis. Dar kartą įsitikinome, kad jo prasiveržimams lygių Lietuvos rinktinėje nėra. Tai galėjo būti ir 10 balų pasirodymas, jei ne keli nesėkmingi paskutiniai bandymai pelnyti taškus, kuomet rungtynių likimas jau buvo nuspręstas.

Domantas Sabonis – 8,5 balo

28 min., 12 tšk. (3/5 dvit., 0/3 trit., 6/8 baud.), 6 atk. kam., 4 rez. perd., 16 naud. balų.

Kaip ir JV, Sabonis dominavo baudos aikštelėje. Bosniai tiesiog neturėjo pakankamai stipraus kūno prieš Domą, o Miralemas Halilovičius dar ir leido jam pastoviai suktis į stipriąją kairę ranką. Kuomet bosniai padėdavo nuo artimiausio žmogaus, Sabonis greitai nuskaitydavo situacijas ir atliko rezultatyvius perdavimus. Smagu matyti Domą bandantį laimę iš toli, bet šį kartą du bandymai skriejo pro šalį, kuomet trečiąjį metimą jį privertė atlikti vėlyvas Grigonio perdavimas likus vos sekundei iki atakos pabaigos.

Marius Grigonis – 8 balai

23 min., 16 tšk. (1/1 dvit., 4/6 trit., 2/2 baud.), 6 atk. kam., 4 kl., 18 naud. balų.

Mariaus žaidimas išgelbėjo lietuvius nuo bosnių spurto jau pirmajame rungtynių kėlinyje. Grigonis 14 taškų surinko per pirmąsias 20 minučių, tritaškiais bausdamas bosnius už užtvarų nukirtinėjimus per apačią ar pavėluotai iškeltas rankas. Taip pat patiko jo kibi gynyba, o pažymį sumažino tik prastai sužaista antroji rungtynių pusė. Prieš aktyvią bosnių gynyba pikenrolų metu Grigonis per ilgai užlaikydavo kamuolį, o tai leido bosniams kelis kartus nubėgti į greitas atakas.

Rokas Jokubaitis – 7 balai

30 min., 9 tšk. (2/5 dvit., 1/3 trit., 2/2 baud.), 4 rez. perd., 4 kl., 7 naud. balai.

Po klaidos pirmoje atakoje, vėliau Rokas protingai vadovavo rinktinės atakoms – Lietuvos rinktinė su Jokubaičiu aikštėje pelnė net 31 tašku daugiau už varžovus. Bosnijos ir Hercegovinos gynyba leido Jokubaičiui lengvai nardyti link krepšio, o savo progas jis pavertė taškais, kuomet veržėsi į kairę pusę. Patiko ir įžaidėjo greiti perdavimai prieš bosnių step-outą, o pažymys galėjo būti ir dar aukštesnis, jei ne 4 padarytos klaidos.

Rokas Giedraitis – 5 balai

10 min., 5 tšk. (1/2 dvit., 1/1 trit., 4/5 baud.), 1 atk. kam., 1 rez. perd., 6 naud. balai.

Rokas pataikė vos antrąjį tritaškį šiame čempionate, o jo pasitikėjimo stygius – akivaizdus. Giedraitis dvejoja net gavęs kamuolį atakuoti iš statinės padėties arba po derinio, skirto jam. Per 10 žaistų minučių jis gynyboje kelis kartus pralaimėjo kovą dėl neužvaldytų kamuolių, kurie vėliau kainavo Lietuvai 5 taškus.

Mindaugas Kuzminskas – 4,5 balo

10 min., 5 tšk. (0/1 dvit., 1/1 trit., 2/2 baud.), 1 atk. kam., 4 naud. balai. Visi žinome, kad Mindaugas yra toks žaidėjas, kurio pasirodymas smarkiai priklauso nuo pirmojo metimo sėkmės. Šiandien lengvų taškų jam pelnyti nepavyko, o gynyboje kelis kartus teko pripažinti stipresnių varžovų pranašumą. Po vienos minutės pertraukėlės bosnių treneris nubraižė tokį derinį, kuriame Kenanas Kamenjašas užklupo nepasiruošusį Kuzią ir pelnė 2 taškus, o paties Mindaugo taiklus tritaškis buvo nieko nelemiantis paskutinis mačo metimas. Nuotr. FIBA

Lukas Lekavičius – 4 balai

10 min., 1 tšk. (0/0 dvit., 0/1 trit., 1/1 baud.), 1 rez. perd., 0 naud. balų.

Niekuo neišsiskiriantis Luko pasirodymas. Per 10 minučių jis pasižymėjo nepavykusiu bandymu individualiai užbaigti sustojusią ataką, gera 2 prieš 2 gynyba besivaikant Robersoną ir nepastebėjimu besibaigiančio atakos laiko. Dėl to Lekavičius buvo priverstas išmesti savo vienintelį metimą iš labai toli. Jo įtaką šioms rungtynėms puikiai atspindi +|- rodiklis, kuris buvo -13, kuomet Lietuva laimėjo 17 taškų persvara.

Martynas Echodas – 3 balai

9 min., 0 tšk. (0/2 dvit.), 2 atk. kam., 1 rez. perd., 0 naud. balų.

Echodas ir vėl suteikė kelias minutes poilsio tiek JV, tiek Saboniui, bet tai tebuvo vienintelis teigiamas Martyno pasirodymo aspektas. Jis kelis kartus per minkštai ir per lėtai bandė užbaigti komandos draugų sukurtas progas po krepšiu, o gynyboje jam kartą teko pripažinti varžovo jėgą ir praleisti 2 taškus.