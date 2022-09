Ar kilpą užsinėrę prancūzai atnešė Lietuvai medalį? (BasketNews.lt podkastas)

Is vienos puses sakote kad 'turetume gan lengvai laimeti', 'turime lengva kelia is pusfinaliu' is kitos puses sakote kad Ispanai yra tvirta komanda bei turetu buti labai sunku. Asmeniskai nesuprantau kaip po tiek metu, po tiek matytu rungtyniu galite taip uztikrintai vertinti ARTEJANCIAS rungtynes (VIENOS RUNGYNES, NE SERIJA) pagal tai kas vyko pries tai? Negana to jus dar sakote kad varzovai po Ispanu yra lengvi. Grizkite i realybe. :) Tikiuosi kad treneriai zaidejus gerai paruos psichologiskai: mes nemokame gerai zaisti turedami favorito statusa.. paprasciausiai tuomet neduodame visus 110%. Reikia eiti luptis iki paskutyniu.. :)