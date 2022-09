Dužusios viltys: pratęsime kritusi Lietuva baigė kovą dėl medalių

vienas blogiausiu cempionatu istorijoje turint toki milziniska palaikyma. visa cempionata zaide tarsi namie bet nelaimejo nei pries viena kazkiek stipresne komanda. visgi manau kad tai trenerio lygis. visada galvojau kad del 4os europos lygos trenerio cia per didelis hype. tame tarpe motiejunas vel veidu i suda nes rasesi treneri kuo anksciau kad tik kokie volwes nepaimtu. ir gavo medini medali lkl bei liudna vaizda europos cempionate. nezinau ka galima pasakyti apie treneri kuris turejo tiek sansu bet visus juos paleido. brownas, wagneris, tobey, fournier. kiekvienas ju zaide geriausias cempionato rungtynes pries lietuva. baisu pagalvoti kas zalgirio laukia eurolygoje. nors nera gerai taip laidoti trenerius, panasiai buvo ir adomaitis sudegintas kaip geras specialistas, bet akivaizdu kad jei zaidejai paiso derinius per minutines tai kaziukas nera to lygio treneris. keista kodel musu genialus klubo vadybininkai ir federacijos klerkai to nemate is karto.