Dužusios viltys: pratęsime kritusi Lietuva baigė kovą dėl medalių

Su tokiu zaidimu nieko kito ir nebuvo galima tiketis. Nera jokio lyderio, neturi jokiu stipriu 1v1 zaideju, Jokubaitis per jaunas ir nera elitinis PG. Kitu komandu deka pateko i atkrintamasias tik tam, kad iskart vaziuotu namo, tai jau geriau galejo prancuzai pasiimti sau 4 vieta ir butu sau ramiai nueje iki pusfinalio. Visos rungtynes grupeje buvo tragiskos, pastovus kamuolio makalavimas ir nuolatinis zaidimas per centrus kuriem pastoviai is ranku kamuolius ismusdavo, nepavyksta per ten, meta paskutinem sekundem tritaskius kuriu ir tu neimeta, nes pataikymas tragiskas. Jokio laisvo ir graziai plaukiancio krepsinio. Net pries vengrus ir bosnius momentais tragiskai zaide. Tiesiog yra kaip yra, krepsinis Lietuvoj jau kelis metu visiskam dugne guli. Naturalizuokit sugebanti kamuoli varytis ir saugoti amerikona, kuris galetu pats nulemti rungtynes, bent jau gal tada is grupiu lengviau iseit butu. Gerai, bent jau kad nervu nebegadins zmonems.