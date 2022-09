Atsakymo dėl ateities rinktinėje neturėjęs Maksvytis: „Blogai, nesu patenkintas“

Rugiagėlė

Nebeesam jokia krepšinio tauta, tą galutinai šiandien parodėm , tai tik nostalgija praeičiai... per "fuksą" gavę kelialapį į aštuntfinalį, nesugebėjo lietuviai juo pasinaudoti kaip dera ir turi būti. Vis nepasimoko iš klaidų.Sugeba per keletą paskutinių minučių praš...k..ti visą savo persvarą, ir taip jau nebe pirmą kartą, per sį čempionatą.Kai tuo tarpu tereikėjo 4 min atsilaikyti ketvirtam kėlinyje. Nesugeba susikoncentruoti, " skraido" kažkur , nors komanda išties stipri buvo ir galėjo pasiekti kur kas daugiau. Apmaudu, ir tikrai ,- Lietuva kaip krepšinio šalis , teliko kaip legenda, kuri kažkada buvo realybe... Ir tuo pačiu buvę treneriai , kaip gerb. Vladas Garastas su Kazlausku, tokių deja irgi kolkas neatsirado. Tad štai taip , deja....