Maksvyčio ateitis rinktinėje ir Lietuvą pražudę Scariolo ėjimai (BasketNews.lt podkastas gyvai)

geras zaidimas reiskia kad neblogai ispilde ko treneris reikalavo, gerai sumete metimus, rinko taskus. cia yra GERAS zaidimas. Bet ne PUIKUS. Puikiam zaidimui reikia cia ne trenerio, bet individualiai stipraus perimetro zaidejo, kuris galetu ir be tu schemu/nurodymu pelnyt taskus paskutinem minutem - to mes neturim ir abejoju ar turesim (gal brazdeikis galetu but, jeigu trajakus stabiliau metytu ir nesiverztu i medi, arba grigonis last season zalgiri pike). Kai visi vardina komandas - slovenija, graikija, serbija, pranzucija ir t.t. visi iskart mato tuos main zaidejus - doncic, janis... Pas mus, tai.. nieko (average nba centrai kur pelno taskus dugninej komandoj). mes visiskai apsisikam paskutinem minutem, pradedam lempines klaidas daryt (zingsniai, is uzribio iseini, sienu nebemoki statyt is lempos). per 3 trenerius mes nieko nesugebejom padaryt vos ne su ta pacia sudetim, tai manau kad cia jau isvadas reikia daryt kad ne treneris kaltas :D