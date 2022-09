Sensacija: po Pozzecco išvarymo siautėję italai nuskandino Serbiją

Anonimas

gali turet ir Micic(EL MVP), Jokic(NBA MVP), Milutinov, Lucic, Nedovic, Kalinic, Jaramaz ir t.t. kai tas glusas nusenes atlepausis, kuris visa karjera turejo didziuli ego ir kuris isivaizduoja, kad jis viska zino, treniruoja rinktine - gali ir su tokia sudetim must dugna. O siaip irodymas tiems kurie mano, kad sudetis viska lemia ir pvz. Lietuva su patyrusiais gynejais jau kaip per sviesta eitu. Prasau. Stiprus gynejai, net ju centras gali atlikti izaidejo funkcijas, o pagrindinis izaidejas yra EL mvp. LABANAKT. NUO SILPNESNES KOMANDOS NEI ISPANIJA. Va ka reiskia, kai turi toki treneri kaip Pesicius. Negelbes net geriausiu zaideju is geriausiu dvieju lygu planetoje turejimas vienoje komandoje