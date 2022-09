LKF pasitikėjimas Maksvyčiu: „Sakėme, kad neturėtų jokių minčių apie pasitraukimą“

Anonimas

O kas nors is LKF ar pacios rinktines atsiprase fanu uz toki fiasco? Sako ai zaidimas geras ir pritruko sekmes. O kaip tiem fanam jaustis kur mokejo pinigus ir eilini karta pamate choke pries rimtesnes rinktines? Aisku kad zaidimas biski geriau atrode nei prie pablo ar makaliaus, bet toli mes nenuejom nes gynyba buvo vel kiaura. Kazio nieks ir nesiulo jau dabar mesti, bet jeigu kitamet vaizdas bus toks pat tai as nematau musu vel Olimpinese o po ju sekantys metai be krepsinio. Tai bus 10 metu jubiliejus kaip musu rinktine be medaliu.