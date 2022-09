Italų herojus atskleidė sumą, kurią žaidėjai išleido su Pozzecco banko kortele

Jonas backdoor`as Klepsas

Oho, nebloga sumele ispend`inta. Gal kiek ankstoka? Nes for example po win`o pries graikus irgi noresis padaryti kzkoki ceebration`a, tai atsiskaitinejant su credit card`u reik zet , kad nebutu atreject`inta del sumos limitationo. Va tada reiketu runnint pro restorano backdoor`a is shame`o.