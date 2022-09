Vokiečių rankose – 17 metų laukti EČ medaliai

Vokiečiams tai apskritai pirmas medalis per tuos 17 metų,imant visus turnyrus.Mes verkiame,kad 7 metus esame be medalių,tai vokiečiai išvis jų du dešimtmečius nematė.Graikai 13 metų neturi medalio,tie patys serbai 5 metus be medalio,kroatai išvis tuoj bus 30 metų be medalio.Visos didžiosios krepšinio šalys dabar yra kažkokioje stqganacijoje,net slovėnai,ir tie juk 5 metai be medalių.Buvo auksas praeitam EČ ir viskas,olimpinėse juk ketvirti liko.Todėl gal nereiktų per daug mums verkti,nes realiai dauguma šalių išgyvena medalių badą.Ir jei norim jį nutraukti,nežiūrim į kitus,baikim pagaliau bijoti bei susitvarkom savo reikalus.