NBA klubus dominusi trenerė – WNBA čempionė debiutiniame sezone

Anonimas

Nedomino jinai jokio klubo, ten buvo viesuju rysiu triukas. NBA treneris uzima maza role, ten zaidejams labiausiai patinka kai vyr treneris yra buves NBA krepsininkas, tipo ale draugelis su kuriuo randa jie bendra kalba. Tokiu teamu yra jau bent puse. Niekada iki tol taip nebudavo. Paziurekit niekas is Europos rinkos treneriu ten neisitvirtino, NCAA koledzu treneriams irgi sunkiai sekesi. Toks va legenda kaip Brad Stevens buvo isspirtas is trenerio kedes ir per vienerius metus su Udoka Celtics zaidejai igavo naujo trenerio pasitikejima. As tikiu kad sita bobele turi talento, jeigu laimi per pirma sezona, bet tiesiog ten cirkai detusi ir gincai. Tiesiog taip yra. Milijonieriai kamuolio virtuozai ir ten siaip belekoks zmogus jiems nenurodines.