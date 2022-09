Vairą perimantis Bodiroga: „Metas pakelti Eurolygą į kitą lygį“

Anonimas

Nei vieno nuveikto darbo negirdejome is sito serbo ir jis jau sneka apie pakilima i kita lygi. Kitas lygis butu jeigu Eurolyga perimtu is Fibos Europos rinktiniu cempionato organizavima del to viso cirko su teisejavimu. Bet to aisku niekada nebus.