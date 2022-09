Griežtas sprendimas: Prancūzijos federacija nebekvies Heurtelio į rinktinę

Styven Spylberg

T. Huertelis.... Prancuzijos krepsinio federacija (PKF).... Filme - "Fake`ines sankcijos" PKF: - Svx Thomai, ar galetum mums padet sia vasara, ziauriai reikia. T. Huertelis: - Labas, bet taigi jus mane sankcionavot del sutarties su Zenitu. PKF: - Nu taip taip, pasikarsciavom biski, norejom atrodyt nu biski ne vatos, labiau prie Europos, turejom isreikst savo pozicija. O tu jau pasirasei sutarti ar derybu procese? T. Huertelis: - Nu jau faktiskai viskas suderinta, poryt liko tik parasus sudet. PKF: - Tai zek, nedek dar paraso ok? Pasakyk, kad po cempo pasirasysi. Kompensuosim mes tau ta minusiuka del sito, tu tik atvyk i rinktine, nes labai reikia taves. N. Decolo nebera, Ntlikina trumuotas, Maldeonas ir okobo dar jauni, Albici tik gynybai tinkamas, be Evano daugiau neturim kurejo. Dw Thomai, paskutini karta nu. T. Huertel: -- Nu gal ir galim taip padaryt... Bet kazkaip noreciau rimto vaidmens jei jau aukosiu savo vasara. PKF: - Gerai gerai, Thomai, busi vienas is dvieju pagrindiniu kureju, minimum 20 minuciu. Tik zek, tau reikes pasirasyt toki popieriuka, nu kad zinai, tipo pasizadi artimiausiu metu nevykti i Rusija, cia kad zinai, neatrodytume dabar kaip apsisaukeliai. T. Huertel: - Bet as vyksiu, gi sakau, jau kontraktas suderintas.... PKF: - Tai po cempo galesi vykt, tiesiog dabar zinai pasirasyk ir tiek, del ziniasklaidos ir visa kita, kad Lietuvoj esantys zombiai ramiau jaustusi, nes ju cia Kolne bus daug, tai paskui nusvilpines per kiekvienas varzybas mus. T. Huertel: - A nu jo, teisybe. Ok tada pasirassiu ta popieriuka, bus visiem ramiau. Bet paskutine vasara! Man jau 33, noriu su seima daugiau laiko praleist ir geriau pasiruost sezonui. PKF: - Tai jo jo, tikrai daugiau netrukdysim, paruosim jaunima kitiem cempam, mum tik si cempa taves labai reikia. Tik zek, po cempo, kai vyksi i Rusija, mes tau vel oficiliai desim bana ok? Nu kad visi ramiau jaustusi ramiau. T. Huertel: - Nu ok. Tai iki susimatymo treniruociu stovykloj. PKF: - Iki. Ir aciu tau Thomai!