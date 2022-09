Mačiulis: apie naujas pareigas, lyderius legionierius ir „Nevėžio“ veidą

Jonas Mačiulis vos prieš metus atsisveikino su krepšininko karjera ir per šį laikotarpį susidūrė su nemažai naujų iššūkių.

Pernai jis prisijungė prie Kėdainių „Nevėžio-Optibet“ komandos ir tapo jungiančia grandimi tarp žaidėjų bei vadovų. Savo patirtimi jis praversdavo tiek treniruotėse, tiek priimant sprendimus už aikštės ribų.

Šiemet Mačiuliui teko dar didesnis iššūkis – jis pakeitė „Nevėžio-Optibet“ sporto direktorių Virginijų Bulotą, kurio karjera pasisuko į Azerbaidžaną.

„Mano pareigos pasikeitė kardinaliai. Iki tol veikla buvo susijusi daugiau su treniravimu, o dabar – organizavimu už aikštės ribų. Tai – kaip diena ir naktis. Turime biure Donatą, kuris mums padeda, taip pat yra kitų darbuotojų, bet pagrindą darbų teko išmokti“, – šypsosi su LKL.lt svetaine bendravęs Mačiulis.

Sezoną „Betsafe-LKL“ Kėdainių klubas pradės jau šeštadienį, kuomet namuose 17 val. priims „Wolves“ ekipą.

– Jonai, ar viso to mokytis buvo sunku?

– Tai man nebuvo naujovė, reikėjo tik prisiminti. Visa tai mokiausi studijose, o taip pat tuo domėjausi į karjeros pabaigą, bendravau su komandų vadovais, direktoriais. Man tai buvo įdomu. Reikėjo tai prisiminti ir išmokti gražiai surašyti elektroninius laiškus (šypsosi).

– Praeitą sezoną palaikėte didelį kontaktą su žaidėjais, ar dabar stengsitės labiau nuo to atsiriboti bei suksite į biuro reikalus, ar ryšį bandysite išsaugoti, nepaisant naujų pareigų?

– Ryšį tikrai išlaikome. Esame jaunas kolektyvas: tiek aš, tiek treneriai, tiek kineziterapeutė. Esame jauni žmonės ir ryšys tarp mūsų bei žaidėjų išlikęs. Vienintelis skirtumas tas, kad nedalyvauju treniruotėse fiziškai, bet patarimai, betarpiškas bendravimas – likę. Nėra to, kad jūs – pavaldiniai, mes – vadovai. Jauni žaidėjai supranta tai ir stengiasi sukurti šeimos atmosferą, kur visi jaustųsi komfortabiliai, be streso.

– Kiek esate patenkintas tuo, kaip pakrypo „Nevėžį-Optibet“ palikusių žaidėjų karjeros?

– Esu patenkintas. Žiūrint į juos, mūsų tikslas ir buvo, kad jie tobulėtų, ateityje žaistų kuo aukščiau. Tai gerina klubo vardą ir padeda pasirašyti gerus žaidėjus ateityje.

– Iš praeito sezono išlaikėte šešis žaidėjus – galima sakyti, pasikeitė pusė ekipos. Ar to užtenka, kad pasiruošimas sezonui būtų lengvesnis?

– Tai darbus palengvina, bet būtų geriau, kad liktų 7–8 žaidėjai, kurie būtų vieni pagrindinių. Pas mus situacija tokia, kad vedliai išėjo, reikėjo ieškoti naujų, liko labiau tie, kurie užėmė pagalbinį vaidmenį. Gavosi, kad reikėjo burti beveik visą naują komandą.

– Ar vasarą jautėte, kad „Nevėžiui-Optibet“ yra lengviau prisikviesti norimus žaidėjus, kuomet jie mato, kad tai gera vieta padaryti karjeros šuoliui? Geras to pavyzdys – Amaras Sylla.

– Be abejo, žaidėjai palankiau žiūri į mus, tai padėjo ne vienose kontrakto derybose.

– Kėdainiuose bus keturi legionieriai: Artūrs Žagars, Rafaelis Rodriguesas, Timas Lambrechtas ir Bradas Davisonas. Ko tikitės iš jų?

– Tai yra tie žmonės, kurie turės būti mūsų komandos lyderiai. Jie turi patirties, žaidę europiniuose turnyruose, esu patenkintas jų pasirašymais.

– Paulius Petrilevičius šiemet bus tas patirties bagažas, kurio taip reikės jaunai komandai?

– Jis bus mūsų kapitonas, tas žmogus, kuris lipdys komandą, turės valdyti jaunimą tiek rūbinėje, tiek aikštelėje.

– Draugiškų rungtynių cikle Kėdainių komanda neklupo nė sykio: įveikėte „Betsafe-LKL“ naujokus „Gargždus“, Jonavos „CBet“, Pasvalio „Pieno žvaigždes“, Utenos „Uniclub-Casino Juventus“ komandą. Kokį įspūdį palieka jūsų klubo žaidimas?

– Mūsų kaip jaunos komandos tikslas kovoti, stengtis būti konkurencingais, kristi ant kiekvieno kamuolio ir norėti žaisti krepšinį. Mes pamatėme, jog tai yra, visa tai turime, o kaip žaisime toliau, matysime sezono eigoje.

– Kaip manote, dėl kokių pozicijų šį sezoną „Betsafe-LKL“ kovos Kėdainių ekipa? Lyga atrodo išsiplėtusi ir dar labiau sustiprėjusi.

– Nenoriu prognozuoti, nes dar ne visos komandos pilnai susiformavo. Laimėjome visas draugiškas rungtynes, tad dabar galima prisisvajoti per daug. Lyga atrodo tikrai pastiprėjusi, bus sunku bet kokiu atveju.