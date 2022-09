Persitvarkiusio „Žalgirio“ veidas pasiruošime: nauji lyderiai ir ryškūs lietuviai

Nuotr.: Žalgiris

Vasarą eilę permainų sudėtyje atlikęs Kauno „Žalgiris“ baigė pasiruošimą ir jau pirmadienį Klaipėdoje maču su vietos „Neptūnu“ oficialiai pradės naują sezoną.

„Žalgiris“ pasiruošime sužaidė 7 mačus, per kuriuos pralaimėjo tik Madrido „Real“ (81:89). Draugiškose rungtynėse jie įveikė Liublino „Polski Cukier Start“ (90:83), Rostoko „Seawolves“ (84:68), Meliljos „Melilla“ (90:54), Malagos „Unicaja“ (79:72), Alytaus „Wolves“ (80:59) ir Rygos VEF (90:77).

Prieš sezono startą pasižiūrėkime, kaip individualiai pasiruošime atrodė kiekvienas žalgirietis.

Draugiškuose mačuose vienintelis Rolands Šmits rinko dviženklį taškų vidurkį. Šešiose dvikovose ant parketo pasirodęs latvis per 22 minutes vidutiniškai fiksavo 13,5 taško, 6 atkovotų kamuolių ir 16,5 naudingumo balų rodiklius.

Antras pagal naudingumą komandoje buvo centras Kevarriusas Hayesas. Sugrįžimui į Eurolygą besiruošiantis aukštaūgis per 18 minučių rinko 8,4 taško, 5,3 atkovoto ir 1,4 perimto kamuolio bei 14,1 naudingumo balo statistiką.

Nuotr. Žalgiris

Trečias pagal naudingumą „Žalgiryje“ buvo Keenanas Evansas. Gynėjas nepraleido nė vieno mačo ir per 25 minutes pelnė po 9,7 taško, atliko po 4,9 rezultatyvaus perdavimo, klydo po 1,7 karto ir rinko po 13,6 naudingumo balo.

Taip pat po 9,7 taško pasiruošime pelnydavo Tomas Dimša. Gynėjas žaisdavo po 19 minučių, atlikdavo po 1,9 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo po 8 naudingumo balus.

Efektyvus pasiruošime buvo Laurynas Birutis. Jis per 15 minučių spėdavo fiksuoti 9,4 taško, 4,7 atkovoto kamuolio ir 13,4 naudingumo balo rodiklius. Centras realizavo 23 dvitaškius iš 32 (71,9 proc.).

Antrajam sezonui Kaune likęs Tyleris Cavanaugh pasiruošime fiksavo 9,4 taško, 6,2 atkovoto kamuolio ir 10 naudingumo balų statistiką.

Tarp naudingiausių komandos žaidėjų buvo Edgaras Ulanovas. Nė vienų rungtynių nepraleidęs puolėjas per 24 minutes fiksavo 8,4 taško, 2,6 atkovoto kamuolio, 3 rezultatyvių perdavimų ir 11 naudingumo balų vidurkius.

Nuotr. Žalgiris

Po traumos ant parketo grįžęs Mantas Kalnietis draugiškose rungtynėse ant parketo praleisdavo po 12 minučių ir per jas pelnė po 3,7 taško, atliko po 2,6 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 4 naudingumo balus.

Karolis Lukošiūnas per 19 minučių rinko 6,7 taško ir 3,4 naudingumo balo vidurkius, Liutauras Lelevičius – 4,4 taško ir 5,6 naudingmo balo per 14 minučių, o Motiejaus Krivo skaičiai per 6 minutes siekė 2,8 taško ir 3 naudingumo balus.

Lietuvos rinktinėje žaidę Arnas Butkevičius (4 tšk., 3 atk. kam., 3 rez. perd., 8,5 naud.), Lukas Lekavičius (4 tšk., 2,5 naud.) ir Ignas Brazdeikis (6,5 tšk., 5 naud.) pasiruošime sužaidė po du mačus.

Visų „Žalgirio“ žaidėjų statistika pasiruošime: