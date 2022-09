Tvarkaraščiu nepatenkintas Šaras: „Mes vedame žaidėjus link perdegimo“

Nuotr.: Barcelona

Laimėjęs pirmąją Katalonijos lygą kaip „Barcelonos“ vyriausiasis treneris, Šarūnas Jasikevičius pasitinka Ispanijos Supertaurės varžybas.

Katalonai antrajame šeštadienio pusfinalyje (22.30 val.) susikaus su Badalonos „Joventut“ ekipa. Turnyro atidarymo rungtynėse 19:30 val. Madrido „Real“ žais su Sevilijos „Coosur Real Betis“.

Nors naujas sezonas dar neprasidėjo, tačiau lietuvis treneris skundėsi įtemptu grafiku.

„Po dviejų dienų rungtynių (antradienį ir trečiadienį), ketvirtadienį nieko neveikėme. Penktadienį pasitreniravome ir viskas. Tai toliau tęsiasi.

Jau daug kartų apie tai kalbėjome, bet yra kaip yra. Man moka už treniravimą, o ne už tvarkaraščio sudarymą. Vedame žaidėjus link perdegimo. Jau verkėme, daug kartų skundėmės ir niekas nekreipia dėmesio Tikiuosi, kad jie pridės mums daugiau rungtynių prieš jas atimdami“, – BasketNews sakė Šaras.

Kalbėdamas apie rungtynes ​​su „Joventut“, 46 metų specialistas pripažino, kad tai bus kitokia istorija nei trečiadienio mačas, kuomet „Barca“ Badalonos klubą įveikė 92:82.

„Turime pasimokyti iš to, ką padarėme gerai ir neteisingai, be to negalime laimėti. Pirmas dalykas yra mentalitetas, viskas prasideda nuo nulio. Tai naujos rungtynės ir turime pamiršti Taragoną“, – sakė jis.

Galiausiai Jasikevičius prisipažino nežinantis, kada į krepšinio aikštelę sugrįš Achilo sausgyslės traumą besigydantis Nikola Mirotičius.

„Aš nesu gydytojas. Akivaizdu, kad mums jo trūks“, – užbaigė Šaras.