Gražių žodžių Kairiui negailėjęs Žibėnas: „Jis man buvo, yra ir liks mokytoju“

Vilniaus „Rytas“ sunkia pergale pradėjo naują „Betsafe-LKL“ sezoną, o po mačo čempionų vairininkas Giedrius Žibėnas bedė pirštu į gynybą.

Utenoje svečiai praleido 88 taškus ir tai buvo viena priežasčių, kodėl rungtynių laimėtojas sprendėsi paskutinėmis sekundėmis.

„Esame per daug patyrę, kad sakytume, jog tai pirmos rungtynės, bet įžengėme ant parketo per daug minkšti, – kalbą po rungtynių pradėjo Žibėnas. – Per lengvai varžovai rinko taškus, po pertraukos patys užpuolėme, padidinome tempą ir pagaliau gynyboje kelis kartus juos sustabdėme. Bet su gynyba šiemet bus daug darbo ir tai reikia greitai gerinti, nes netrukus turėsime daug atsakingų mačų.“

Kitą savaitę po traumos grįžtančio Benedeko Varadžio laukiantis Žibėnas nenorėjo sunkaus starto nurašyti dėl to, kad tarpsezoniu komandoje įvyko nemažai pasikeitimų.

„Nesame tokia jau nauja komanda, prisijungė 4-5 žaidėjai ir norime, kad jie prisitaikytų prie likusio branduolio, o ne mes prie jų. Norime tęstinumo ir per daug visko nekeisti. Visgi matome, kad reikės reaguoti ir kažkiek ir mums prisitaikyti prie naujokų“, – teigė Žibėnas.

Žibėnui šios rungtynės buvo simbolinės – kitoje barikadų pusėje varžovams vadovavo Donaldas Kairys, su kuriuo kaunietis pradėjo darbus „Ryte“ ir vėliau jį pakeitė vyr. trenerio poste.

Dabartinis „Ryto“ strategas pripažino, kad šis mačas buvo išskirtinis, ir negailėjo gražių žodžių Kairiui.

„Žaidžia žaidėjai prieš žaidėjus, komanda prieš komandą, bet Donaldas visada man buvo, yra ir liks mokytoju, tad aišku, kad emocija kažkokia yra, – kalbėjo Žibėnas. – Esu žiauriai dėkingas Donaldui už visas jo pamokas, nes jis mane ir atvedė į didįjį krepšinį, pasiimdamas į Lenkiją. O šiaip, linkiu jam labai daug sėkmės ateinančiame sezone. Jis turi daug, ką įrodyti, ir, manau, jis tai padarys. Šiemet palaikysiu „Juventus“ visose rungtynėse, išskyrus „Ryto“.

Tuo metu Kairys po rungtynių išliko pozityvus ir džiaugėsi sukurta atmosfera Utenoje.

„Džiugu, kad pavyko pradėti rungtynes energingai, rezultatyviai, įtraukėme sirgalius, atmosfera buvo fantastiška, – spaudos konferencijoje komentavo Donaldas Kairys. – Kontroliavome mačą tris kėlinius ir aišku, kad pradėjo trūkti rotacijos. Trūksta fiziškumo ir ten prisirenkame pražangų. Pritrūko kelių žaidėjų, kurių nespėjome registruoti.“

„Uniclub Casino-Juventus“ strategas taip pat patvirtino, jog Kaspars Berzinš tapo paskutiniu klubo naujoku.

„Kol kas jis bus paskutinis mūsų pirkinys. Kaspars mums būtų šiandien labai pravertęs, nespėjome jį registruoti, nespėjome, bet jis jau žais kitose rungtynėse“, – aiškino Kairys.