„Neptūnas“ – „Žalgiris“ 69:75 (39 min.)

Negaliu as ziuret i dimsa - rekia atmesk kamuoli, ale kaip koks kad laisvas milaknis jis butu. Ir aisku, nepataiko. Tada puola perimti kamuoli, prasoka, pameta savo zaideja, begdamas is paskos mojuoja, kad perimtu kas jo zaideja. Sakau jums, jis asmeniskai ne vienas rungtynes zalgiriui si sezona susiks. Jis apie save per gerai galvoja.