Šeškus prieš FIBA Europos taurės atranką: „Žaidėjams bus beprotiškai sunku“

Nuotr.: LKL

Jonavos „CBet“ jau rytoj vers naują lapą savo klubo istorijoje ir oficialiose rungtynėse debiutuos FIBA Europos taurės atrankos turnyre Jonavoje.

Prieš prasidedantį atrankos turnyrą, kuriame šešios ekipos susigrums dėl vienintelio kelialapio į pagrindinį grupių etapą, Jonavos klubas pakalbino vairininką Virginijų Šeškų.

– Sezoną pradėjote dramatiška pergale Prienuose. Emocijoms atslūgus, kiek psichologiškai svarbu, jog komanda ištraukė rungtynes per pratęsimą prieš prasidedant FIBA Europos taurės atrankos turnyrui?

– Psichologiškai labai svarbu, jog laimėjome, nes žaidėme labai prastas rungtynes, o jas vis tiek sugebėjome ištraukti. Turime komandoje ir mikro traumų, ir savų problemų, tai pergalė tikrai pridėjo to pozityvumo.

– Rytoj „CBet“ komandos pirmajame atrankos turnyro etape laukia Krajovos SCMU barjeras, kiek paslaptinga yra ši komanda? Ar buvo sunku rasti daugiau informacijos apie šią ekipą bei jos žaidimo stilių?

– Tai yra labai įdomi ir universali komanda. Žiūrėjome vaizdo įrašus, analizavome ir matome, jog jų ekipoje pasikeitė praktiškai visi legionieriai ir dabar komanda mėgsta rungtyniauti greičiau, aukštaūgiai gali pataikyti iš toli. Laukia tikrai sunkios ir atkaklios rungtynės.

– Žvelgiant į visą atrankos turnyro formatą, sėkmingai susiklosčius rungtynėms, ekipa turėtų sužaisti tris susitikimus per keturias dienas. Paprastai savo treniruojamose ekipose mėgstate naudoti mažesnę rotaciją. Kiek svarbu bus, esant progai, į rungtynes įtraukti visą suolelį?

– Bus labai svarbu teisingai keisti sudėtį, nes tiek rungtynių per kelias dienas tikrai bus beprotiškai sunku žaidėjams. Prienuose taip pat naudojome platesnę rotaciją, tik Adomas (Sidarevičius) rungtyniavo mažiau minučių. Besirengiant sezonui gerai, kad dalyvavome draugiškame turnyre Lenkijoje, kuomet per tris dienas sužaidėme trejas rungtynes, nes labai norėjome, jog žaidėjai apsiprastų prie laukiamų krūvių.

– Praeityje nesate dalyvavęs tokio tipo atrankos į FIBA Europos taurės grupių etapą turnyre, kaip manote, kas bus esminiai faktoriai lemsiantys sėkmę šiame keturių dienų maratone?

– Svarbiausia, jog visi žaidėjai įsijungtų į žaidimą ir kovotų vienas už kitą, nes prasidedant nuovargiui bus labai svarbu, kad kiekvienas žaidėjas komandai duotų, kiek tik gali naudos. Atrankos turnyro formatas atrodo įdomiai, nes vienos komandos žais vos ne kasdien, kitos ekipos jau laukia antrajame etape ir tarp rungtynių turės laisvadienį.

– Jonavoje dar nėra vykęs tokio lygio tarptautinis turnyras. Kiek svarbus bus jonaviečių palaikymas? Ar manote, jog šis turnyras susilauks didesnio vietinės publikos susidomėjimo?

– Manau, pats faktorius, jog turnyras vyks Jonavoje, yra bene pats svarbiausias. Mūsų sirgaliai yra tikras 6-as žaidėjas, prie kurio visi žaidėjai aikštelėje jaučia dar didesnę atsakomybę, o sunkiais momentais tribūnos vyrams suteikia jėgų. Manau, šis turnyras jonaviečiams turėtų būti įdomus, nes atvažiuoja ir stiprių komandų, ir įdomių žaidėjų.