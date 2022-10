(Ne)įtikėtini Eurolygos scenarijai: nuo Laso ir Sfairopoulo sugrįžimo iki „Žalgirio“ elite

Nuotr.: D.Repečka, ZumaPress.com - Scanpix, ASVEL | BasketNews.lt iliustracija/M.Didė

Ilgai laukta savaitė išaušo – 18 stipriausių Europos klubų jau rytoj pradės Eurolygos 2022-2023 m. sezoną.

Nando De Colo Komanda: Vilerbano ASVEL

Pozicija: PG, SG Amžius: 35 Ūgis: 196 cm Svoris: 91 kg Gimimo vieta: Sainte Catherine, Prancūzija

Praėjusiais metais stebėjome fantastišką intrigą tiek kovoje dėl atkrintamųjų, tiek jose, tiek ir finalo ketverte. Šiemet intrigos prieš sezono startą yra dar daugiau.

Veidą pakeitęs ir reabilituotis sieksiantis Kauno „Žalgiris“, žinoma, mus domina labiausiai, bet šalia jo Eurolygoje matysime dar šešis lietuvius krepšininkus bei lietuvišką trenerių štabą Barselonoje.

Kaip seksis lietuviams, ar kažkas sustabdys dar labiau sustiprėjusį čempioną Stambulo „Anadolu Efes“, kaip atrodys į Eurolygą sugrįžtantys ambicingi Bolonijos ir Belgrado klubai? Tai tik kelios intrigos prieš jau ketvirtadienį startuojantį stipriausią Senojo žemyno turnyrą.

Tinklalapis BasketNews prieš sezoną tradiciškai pateikia penkis galimus scenarijus, kurie prieš sezoną atrodo drąsūs, tačiau tuo pačiu nėra ir nerealūs.

Tai nėra naujo sezono prognozės, tai – potencialūs netikėti scenarijai, apie kuriuos prieš sezoną kalbama nedaug. Jūsų dėmesiui – penki drąsūs naujojo Eurolygos sezono scenarijų spėjimai.

Komentaruose pateikite savo drąsius spėjimus bei komentuokite, kuri prognozė atrodo mažiausiai, o kuri – labiausiai reali.

Eurolygos debiutantas – simboliniame penkete

Nuotr. Fenerbahche Twitter

Atrodo neskamba nerealiai, kad bent vienas iš dešimties į simbolinius penketus patenkančių krepšininkų bus Eurolygos debiutantas. Visgi istoriškai tai yra labai retas atvejis.

Eurolygos lygis stipriai šovė į viršų 2016 metais, perėjus prie naujo formato. Būtent 2016-2017 metų sezonas ir žymi Eurolygos debiutantų išnykimą simboliniuose penketuose.

Paskutinis kartas, kuomet tarp dešimties geriausių sezono krepšininkų buvo išrinkti lygos naujokai, buvo 2015-2016 metai ir tuomet debiutantų buvo net keturi – Quincy Milleris, Anthony Randolphas, Ekpe Udoh ir Malcolmas Delaney.

Vėliau iš keturių net trys krepšininkai tapo Eurolygos žvaigždėmis. Šiemet tikiu, kad pagaliau ir vėl turėsime bent vieną debiutantą kažkuriame iš simbolinių penketų.

Vis dėlto pasirinkimų čia nėra daug, o pirmiausiai akys krypsta į Stambulo „Fenerbahče“ tandemą – Carseną Edwardsą ir Jonathaną Motley. Jei pirmasis tik debiutuos Europoje ir nelabai žinome, ko iš jo laukti, tai Motley praėjusį sezoną Europos taurėje buvo tiesiog monstras.

Iš ko dar galime tikėtis lengvos adaptacijos ir iškart taikymosi į Eurolygos elitą? Neabejotinai čia dėtume Džananą Musą, bet jo naujoku nebegalime vadinti dėl simbolinių patirčių su Zagrebo „Cedevita“ ir „Anadolu Efes“ klubais.

Labai intriguojantis yra Milano klubo naujokas Nazas Mitrou-Longas, „Monaco“ puolėjas Jaronas Blossomgame'as, Belgrado „Crvena Zvezda“ atstovas Jaylenas Adamsas, „Virtus“ aukštaūgis Semi Ojeleye ar Miuncheno „Bayern“ naujokas Cassiusas Winstonas.

Įdomių naujokų šiemet netrūksta, o taip pat vieną turėsime ir Kaune. Dabar galime tik spėlioti, kokiame lygyje sugebės žaisti Ignas Brazdeikis. Galbūt jis ne tik žibės, bet ir sugebės pakelti „Žalgirį“ į kitą lygį?

„Žalgiris“ – tarp penkių mažiausiai taškų praleidžiančių klubų

Nuotr. R.Molina - Getty Images | BasketNews iliustracija/A.Zaikauskas

Kazys Maksvytis niekada negarsėjo kaip gynybos treneris, bet kitos išeities Eurolygoje mažo biudžeto klubams nėra, jeigu nori būti konkurencingas. Top 5 – ambicinga, bet ar neįmanoma?

Labai gerai atsispindi praėjusio sezono pavyzdys – penktos mažiausiai taškų praleidžiančios komandos buvo „Crvena Zvezda“ ir „Bayern“, vidutiniškai po 75,2 taško. Pirmoji ilgą laiką buvo atkrintamųjų kovoje, o bavarai – per pergalę nuo Eurolygos finalo ketverto.

Abu šie klubai Eurolygoje buvo tarp turinčių mažiausius biudžetus, o „Žalgiris“, panašu, vasarą pabandė sekti tokiu keliu.

Keenanas Evansas, Ignas Brazdeikis, Edgaras Ulanovas, Rolands Šmits, Kevarriusas Hayesas – įspūdingo dydžio penketas. Pridedame į gynybą orientuotą Arną Butkevičių bei ilgų rankų Tomą Dimšą ir gauname gerus pamatus solidžios gynybos statymui. Klausimas tik, kaip Maksvytis ją sustatys.

Žinoma, labai sunku Eurolygoje vidutiniškai per mačą nepraleisti daugiau nei 75 taškų, ypatingai turint trenerį debiutantą šiame lygyje, be to, visą karjerą pergales skynusį daugiau puolimu. Visgi sėkmės formulė „Žalgiriui“ tik ir gali tokia būti, o mėsos žaisti gynybinį krepšinį – per akis.

„Monaco“ nepateks į atkrintamąsias

Nuotr. ZUMAPRESS.com-SCANPIX

Turbūt iš visų penkių (ne)įtikėtinų scenarijų iš pradžių šis skamba neįtikinamiausiai. Pernai „Monaco“ buvo per pergalę nuo finalo ketverto, o vasarą prie išsaugoto branduolio pridėjo tokius žaidėjus kaip Jordanas Loydas, Johnas Brownas ar Elie Okobo.

Sudėtis įspūdinga ir atrodo drąsiai galinti taikytis į Eurolygos finalo ketvertą. Bet galbūt negalime atmesti varianto, jog susilipdyti žvaigždynui nebus taip paprasta?

Kad ir kiek žvaigždžių dabar yra „Monaco“, jų sėkmė priklausys nuo Mike'o Jameso. Pernai Saša Obradovičius įrodė, kad gali suvaldyti šią Eurolygos megažvaigždę ir jo emocijas nukreipti tinkama linkme, bet dėl Mike'o Jameso kiekvienais metais tu negali būti tikras.

Kitas momentas, didžiajai daliai „Monaco“ perimetro linijos žaidėjų reikia kamuolio, kad jie būtų sėkmingi. Čia taip pat reikės ieškoti tarpusavio chemijos, o jei ir pavyks ją rasti, tai turėtų užtrukti.

Na, ir paskutinis variantas, kodėl šis teiginys nėra absoliučiai beprotiškas, ir jis nelabai priklauso nuo „Monaco“ – Eurolyga šiemet tiesiog yra kosminė.

Turime keturis lygiu išsiskiriančius klubus („Real“, „Barcelona“, „Anadolu Efes“, „Armani Exchange“), o tada būrys į atkrintamąsias besitaikančių komandų – „Virtus“, „Partizan“, „Maccabi“, „Bayern“, „Olympiakos“, „Fenerbahče“. O dar kiekvienais metais atsiranda ir išsišokėlių.

„Monaco“ yra tokioje situacijoje, kad joks rezultatas labai nenustebintų. Nei patekimas į finalo ketvertą, nei buvimas šalia, bet žingsnis už atkrintamųjų zonos. Vau, kokie pašėlę metai mūsų laukia!

Laso ir Sfairopoulos Eurolygoje ras darbą iki sausio

Nuotr. Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball via Getty Images

Eurolyga kiekvienais metais susiduria su situacija, kad klubams trūksta patikrintų aukščiausio lygio strategų. Šį tarpsezonį net dvi žvaigždės tarp trenerių liko be klubų, o tai komandoms atriša rankas sezonui jau prasidėjus.

Skandalingai su „Real“ išsiskyręs Pablo Laso neabejotinai būtų geidžiamiausia prekė, Eurolygos klubui nusprendus atsisveikinti su dabartiniu treneriu. Klausimas tik, ar savo projektu pavyktų sudominti daugiau nei dešimtmetį turtingiausią Europos klubą treniravusį strategą?

Tuo metu su „Žalgiriu“ sietas Ioannis Sfairopoulos po atleidimo iš „Maccabi“ taip ir liko be darbo. Jis yra kiek mažesnė figūra nei Laso, tačiau taip pat Eurolygos elitui priklausantis treneris, kurį prisikviesti organizacijoms turėtų būti lengviau.

Neaiškių situacijų klubuose dėl trenerio jau dabar yra Eurolygoje. Trenerius dažnai keičiantys PAO, „Baskonia“ ir „Maccabi“ čia yra pirmieji, į kuriuos krypsta akys, bet yra ir daugiau komandų, kurios nesusiklosčius sezono pradžiai imtųsi permainų.

Faktas vienas, kad tiek Laso, tiek Sfairopoulos savo žiniomis dar labiau sustiprintų Eurolygą, o tokio lygio strategai ilgai be darbo dažniausiai nesėdi. Tereikia sulaukti tinkamų aplinkybių ir laiko.

Alphonso Fordo apdovanojimas – Nando De Colo

Nuotr. LNB

De Colo artėjantį pavasarį sueis 36-eri ir jei jam pavyktų tapti rezultatyviausiu Eurolygos sezono žaidėju, vienintelis vyresnis už jį tai padaręs būtų Nikos Galis, atsiėmęs apdovanojimą prieš 37-ąjį gimtadienį. Kiek tai realu?

De Colo jau yra laimėjęs Alphonso Fordo apdovanojimą, kai 2015-2016 m. sezone rinko po 19,4 taško, tačiau po to jo rodikliai pradėjo kristi į apačią, kai pernai vidurkis buvo mažiausias nuo 2010-2011 m. sezono (11,9 tšk.).

Visgi praėjusio sezono vidurkis „Fenerbahče“ gretose išsikraipė dėl nuolatinių sveikatos problemų ir čia yra pagrindinis klausimas – ar gali Nando išlikti sveikas visą sezoną? Jei gali, tuomet tai realus kandidatas į apdovanojimą.

Vasarą praleidęs be rinktinės ir traumas išsigydęs De Colo persikėlė į ASVEL, kur bus neabejotinai pagrindinis žmogus puolime. Prancūzas dar tikrai priklauso Eurolygos elitui ir pabandys tai įrodyti artėjančiame sezone.

Pagrindiniai favoritai į apdovanojimą, Jamesas ir Micičius, šiemet aplink save turės žymiai daugiau pagalbos, o Shane'as Larkinas ir Nikola Mirotičius prie komandų prisijungs po sunkių traumų.

Atrodo, jog šis sezonas yra puikus laikas De Colo priminti visam Senajam žemynui, kad jis yra vienas geriausių visų laikų Eurolygos gynėjų.