Žingsnis link FIBA Europos taurės: „Wolves“ kvalifikacijoje eliminavo Graikijos klubą

Niekada nesuprasiu kaip R. Miniotas gali gauti 100k+ per sezoną, kai jis gynyboj pastoviai yra minusas absoliutus. Fiziškai prieš centrus neatstovi, step outint negali, nes nėra greitas. Žmogus per tiek sezonų gynyboj nei per kiek nepagerėjo. Čepukaitis su stačiom kojom neblogiau gynyboj buvo pernai LKLe.