Fernandezui atlikta operacija

Rudy Fernandezas bent mėnesį privalės praleisti be krepšinio. Supertaurės finale su „Barcelona“ riešą susižeidusiam 37-erių veteranui buvo atlikta smulki operacija, pranešė Madrido „Real“ klubas.

Pasak „AS.com“, gynėjas negalės žaisti visą spalį.

Artimiausiu metu Fernandezas pradės reabilitacijos etapą.

Jis sunkiai krito ant riešo sekmadienį vykusiame Supertaurės finale. Krepšininkas po nesėkmingo nusileidimo paliko aikštę ir daugiau nebepasirodė ant parketo.

Fernandezas per 10 minučių spėjo pelnyti 3 taškus, o be jo likusi „Real“ kovoje dėl trofėjaus 89:83 per pratęsimą parklupdė Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą „Barceloną“.

Ispanijos legenda prie „Real“ prisijungė po fantastiško Europos čempionato, kuriame gynėjas kartu su rinktine triumfavo ketvirtąkart karjeroje.

Veteranas per aštuonerias rungtynes vidutiniškai žaidė po 17 minučių, įmetė po 7,6 taško, atkovojo po 2,3 kamuolio ir atliko po 1,5 rezultatyvaus perdavimo. Pataikymas iš toli siekė 43,2 proc.

Fernandezas tarpsezoniu pratęsė sutartį su „Real“ dar metams. Jis karališkajam klubui priklauso nuo 2012 metų.

„Real“ trečiadienį Žironoje pradės ACB sezoną rungtynėmis su legendos Marco Gasolio atstovaujama vietos „Basquet“ ekipa.