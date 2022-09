LRT pristatė Eurolygos kovų komentatorius: nelieka Roberto Petrausko

Robertas Petrauskas nebekomentuos Eurolygos per LRT. Artėjantį sezoną transliacijose dirbs Rytis Kazlauskas ir treneris Tomas Purlys.

Nuotr.: Irmantas Gelūnas/BNS

Stipriausias Europos klubinis krepšinis sugrįžta į LRT. Eurolygos sezoną Kazio Maksvyčio treniruojamas Kauno „Žalgiris“ pradės išvykoje spalio 6 d. susitikdamas su Tel Avivo „Maccabi“ klubu.

Sporto aistruoliai rungtynes galės stebėti tiesiogiai per LRT televiziją bei portale LRT.lt, skelbiama pranešime spaudai.

Pasak LRT sporto prodiuserio Ramūno Grumbino, Eurolygos kovas stebėti verta dėl dviejų priežasčių: visiems prieinamo LRT kanalo bei lūkesčio iš atsinaujinusios „Žalgirio“ komandos.

„Laukiame Kauno komandos atgimimo po nesėkmių praėjusiame Eurolygos sezone. Anot klubo trenerių, Kauno „Žalgiris“ šį sezoną yra jaunesnis, alkanesnis ir energingesnis. Ir gynybine prasme šiemet bus žymiai agresyvesnis. Visa tai žada puikų reginį“, – teigė Grumbinas.

Eurolygos rungtynes žiūrovams padės stebėti krepšinio komentatorius Rytis Kazlauskas. Jam talkins krepšinio treneris, šiemet Lietuvos vaikinų U16 rinktinę aukso link Europos čempionate nuvedęs Tomas Purlys.

Komentatoriaus kėdėje šį sezoną nematysime Roberto Petrausko.

„Robertas yra puikus komentatorius, – pasikeitimus komentavo Grumbinas. – Noriu nuoširdžiai jam padėkoti už puikų sugrįžimą ir darbą pirmuosiuose dviejuose Eurolygos sezonuose per LRT. Robertas turi ir daugybę kitų veiklų, todėl susidėliojęs visus už ir prieš nusprendė palikti komentatoriaus kėdę. Nuo šiol jis Eurolygą stebės LRT ekrane.“

Tradiciškai per visą Eurolygos sezoną LRT sporto mėgėjams pasiūlys ir specialų turinį: laidą „Eurolyga per LRT“ prieš rungtynes, per jas ir po jų, kassavaitinę sporto tinklalaidę „Čempionų pietūs“ su krepšinio treneriais, žaidėjais ir ekspertais bei aktualiausią informaciją apie Eurolygą vienoje vietoje – LRT.lt.

Pirmieji Eurolygos susitikimai Kaune įvyks spalio 18 ir 20 dienomis, kai „Žalgirio“ arenoje lankysis Europos taurės laimėtoja Bolonijos „Virtus“ ir Šarūno Jasikevičiaus treniruojama „Barcelona“.

LRT sporto mėgėjams taip pat transliuos ir svarbiausias antro pagal pajėgumą Europos klubinio krepšinio turnyro – Europos taurės – rungtynes, kuriose varžysis Panevėžio „7bet-Lietkabelis“.

Rungtynės bus transliuojamos tiesiogiai per LRT televiziją (kai per savaitę bus transliuojamos dvejos rungtynės, antrosios, vykstančios ne Lietuvoje, bus tiesiogiai transliuojamos per LRT PLIUS) ir portale LRT.lt, o jų vaizdo įrašus bus galima pasižiūrėti LRT mediatekoje.

Rungtynes ar jų įrašus portale ir mediatekoje bus galima stebėti prie portalo LRT.lt prisijungus iš Lietuvos teritorijos.