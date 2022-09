Europoje nežais: atkarpą 0:21 pralaimėjusį „Wolves“ sustabdė Bulgarijos klubas

Slapiu skuduru per veida visiems tiems zurnalistams ir netikriems fanams, kurie suskubo aukstinti sita krepsinio parodija. Gerai kad BC Wolves nesiraso kuriam miestui atstovauja....nedarys gedos miestui. Realiai tai kitko ir negalejome tiketis is komandos su nutorrentintu logotipu ir nerealiom vizijom. Ir netrinkite lazankiu kad jiems cia nuo to tik geriau. Tas Bulgarijos klubas puse musu LKL komandu detu i pavesi. Reikia ties skautingu gerai dirbti, o ne imti beleka. Gales zydrieji vilkai kitamet vel pabandyt is naujo iveikti galingasias Bulgarijos treciaruses komandas.