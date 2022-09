Dviženklį pranašumą iššvaistęs „7bet-Lietkabelis“ šventė dramatišką pergalę Šiauliuose

Nuotr.: LKL

Šiaulių krepšinio gerbėjai trečiadienio vakarą galėjo stebėti labai intriguojančią Lietuvos krepšinio lygos („Betsafe-LKL“) akistatą.

Rungtynių žaidėjas EFF 22 Paulius Murauskas Taškai 15 Taiklumas 7-7 Atkovoti kamuoliai 8 Rezultatyvūs perdavimai 1

Joje Panevėžio „7bet-Lietkabelis“ (2-0) svečiuose 88:85 (22:24, 28:19, 19:21, 19:21) palaužė Antano Sireikos treniruojamą „Šiaulių“ (0-1) kariauną.

Ją išgelbėti galėjo Kyle'as Mangasas, tačiau paskutinis jo tritaškis tikslo nepasiekė.

Ketvirtajame kėlinyje kertinis asmuo aikštėje buvo Željko Šakičius, kuris per tris minutes pataikė tris tritaškius paeiliui (84:80), bet šeimininkai rankų nenuleido ir Donatas Sabeckis tritaškiu sumažino atsilikimą iki minimumo (83:84).

Likus pusantros minutės Šakičius baudų metimais galėjo įnešti ramybės „7bet-Lietkabeliui“, tačiau to nepadarė (86:83), tiesa, Bryce‘as Douvier taip pat proga nepasinaudojo. Eimantas Stankevičius stojo mesti labai svarbių baudos metimų, bet realizavo vieną jų (84:86), tad šiauliečiams teko prasižengti.

Liko vos 20 sek., Kristianas Kullamae nesugebėjo sumesti baudų, o Šakičius prasižengė penktąjį sykį. Arminas Urbutis galėjo lyginti rezultatą, tačiau tikslą pasiekė tik viena bauda, laidojusi šiauliečių viltis – 85:86. Kullamae realizavo baudas, kurios tapo lemtingomis.

Antrajame kėlinyje Pauliaus Murausko vedami panevėžiečiai jau buvo įgiję dviženklę persvarą (40:30), tačiau po pertraukos šeimininkai sugebėjo ją ištirpdyti.

Būtent Murauskas sužaidė labai sėkmingą mačą. Jo sąskaitoje per 14 minučių buvo 15 taškų (6/6 dvitaškiai, 1/1 tritaškiai), 8 atkovoti kamuoliai, 1 rezultatyvus perdavimas bei 22 naudingumo balai.



Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Šakičius, per 24 minutes pelnęs 19 taškų (3/6 dvitaškiai, 4/4 tritaškiai). Jis taip pat atkovojo 7 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą bei surinko 18 naudingumo balų.



Šiauliečiams Sabeckis per 30 minučių pelnė 16 taškų (2/6 dvitaškiai, 3/6 tritaškiai, 3/4 baudų metimai), atkovojo 5 kamuolius, atliko 7 rezultatyvius perdavimus bei surinko 22 naudingumo balus.

„Šiauliai“: Kyle‘as Mangasas 24 (5/12 trit.), Donatas Sabeckis 16 (7 rez. perd., 5 atk. kam.), Jonas Zohore 13, Eimantas Stankevičius 8, Bryce‘as Douvier ir Martynas Varnas – po 6.

„7bet-Lietkabelis“: Željko Šakičius 19 (4/4 trit., 7 atk. kam.), Kristianas Kullamae (3/4 trit.) ir Paulius Murauskas (8 atk. kam.) – po 15, Vytenis Lipkevičius, Jamelas Morrisas ir Benas Griciūnas – po 7.

Spaudos konferencija: