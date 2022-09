Girdžiūnas: apie sugrįžimą namo, veterano statusą, Brazį ir būsimas emocijas Vilniuje

– Mindaugai, nežaidėte „Neptūne“ nuo 2018 metų, prabėgo daug laiko. Kas per šiuos metus pasikeitė klubo organizacijoje? – Labai daug kas pasikeitė, ta pati valdžia, nes liko gal vienas žmogus iš tų laikų. Viskas keitėsi iš pagrindų. Organizacija yra jauna, ne itin patyrusi, su kiekvienu sezonu žmonės tobulėja ir eina į priekį. Tikiuosi, kad ateityje „Neptūnas“ grįš į tą lygį, kuriame buvo, kuomet išvykau. O kas nepasikeitė: rūbinė ta pati ir salė – taip pat (Juokiasi).

– Nepaisant to, kad prieš Kauno „Žalgirį“ žaidėte be Deivido Gailiaus, pasirodėte solidžiai. Ką rodo tokios rungtynės apie Klaipėdos ekipą?

– Nedžiugina, nes pralaimėjome, tikrai galėjome kabintis į pergalę. Nepasakyčiau, kad žaidėme labai gerai – vidutiniškai. Jei būtume kažkiek paėję į priekį, gal būtume nustebinę. Aišku, reikia suprasti, kad ir „Žalgiris“ dabar nėra geriausios formos. Turėjome šansą pagauti juos, gal trūko jėgų ar to paties Deivido. Bandysime dar jiems įkąsti sezono metu.