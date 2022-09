Rezultatu nusivylęs Kurtinaitis: „Negaliu pateisinti, kai išeini žaisti, bet nebėgioji“

Anonimas

Pralosta komandai, kuria arenoje pagrinde palaike kazkokie vaikai :D Jeigu dabar nera motyvacijos zaidejam tai idomu kas bus sezono gale kai ziemelis matys kad nieko neuzdirba is to krepsinio ir prades veluoti algos. Su buratinu irgi panasiai buvo - milziniskos ambicijos su weemsais ir lawsonais, o po to patys atsimenat.