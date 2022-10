Prieš mūšį su „Rytu“ – „Lenovo“ triumfas Ispanijoje

Nuotr.: FIBA

Antrąją pergalę paeiliui prieš FIBA Čempionų lygos dvikovą su Vilniaus „Rytu“ ACB lygoje iškovojo Tenerifės „Lenovo“ (2-0).

Rungtynių žaidėjas EFF 15 Bruno Fitipaldo Taškai 7 Taiklumas 3-4 Atkovoti kamuoliai 1 Rezultatyvūs perdavimai 4

Tenerifės klubas namie 76:67 (18:18, 23:16, 22:16, 13:17) nugalėjo Žironos „Basquet“ (0-2).

„Lenovo“ su vilniečiais Ispanijoje susikaus spalio 5 dieną.

Tenerifės komandai Bruno Fitipaldo per 21 minutę pelnė 7 taškus (2/2 dvit., 1/2 trit.), atkovojo 1 kamuolį, atliko 4 rezultatyvius perdavimus bei surinko 15 naudingumo balų.



Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Sasu Salinas, per 22 minutes pelnęs 14 taškų (1/2 dvit., 4/7 trit.). Jis taip pat atliko 1 rezultatyvų perdavimą bei surinko 10 naudingumo balų.



Žeronos ekipos gretose išsiskyrė Marcas Gasolis, kurio sąskaitoje per 25 minutes buvo 11 taškų (4/6 dvit., 0/1 trit., 3/3 baud.), 8 atkovoti kamuoliai, 1 rezultatyvus perdavimas bei 15 naudingumo balų.

„Lenovo“: Sasu Salinas 14 (4/7 trit.), Aaronas Doornekampas 9 (1/6 trit.), Marcelinho Huertas (4/8 dvit., 4 rez. perd., 4 kld.), Elginas Cookas (4 per. kam.) ir Jaime Fernandezas po 8, Bruno Fitipaldo 7 (4 rez. perd.).



„Basquet“: Maximo Fjellerupas 12 (6/8 dvit.), Marcas Gasolis 11 (4/6 dvit., 8 atk. kam., 4 kld.), Kameronas Tayloras (2/3 trit., 4 kld.) ir Dušanas Miletičius (4/6 dvit., 5 atk. kam.) po 10, Josepas Franchas 9 (3/4 trit.), Quino Colomas 8 (2/6 trit.).