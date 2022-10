Greenas pakomentavo konfliktą su Poole'u

greenas yra rakstis subinej.

peer greena ir durantas is gsw pabego, greenas yra labai nesvarus zaidejas ir toksiska asmenybe, o bunant su tokiais ne tik varzovams sunku zaisti, bet ir paciai komandai sunku islaikyti gera buvi, jei ne greenas durantas butu gal but likes, ir deka duranto greenas dabar turetu ne 4 ziedus o gal net 5 - 6 , sugriove tada komanda, kuria reikejo statyti vel vos ne nuo pamatu, tai maza to prades ir gsw ateiti griauti. Greena mest lauk reik ir kuo skubiau.