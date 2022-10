„Warriors“ organizacijai pastabų turėjęs Kerras: „Muštynės komandoje nėra didžiausia problema“

klounas tas kerras. cia nera is vis ka diskutuoti. kai latrell sprewell bande prismaugti treneri carlisimo, buvo ismestas 1 metam. sterno nba laikais. dabar is viso viskas daug steriliau enbuose, ir kazko jie trypcioja ;DDDD ismeti 1 metu laikui is nba ir viskad. kokios cia dar diskusijos. idomu jeo kerui taip is pasalu ipistu ar irgi taip vaprtu :F