Maratoną pasitinkantis Maksvytis – apie Kalniečio vaidmenį ir stebimą duetą Panevėžyje

Kazys Maksvytis jau pirmosiose sezono rungtynėse Panevėžyje atsirevanšavo vietos „7bet-Lietkabeliui“ už praėjusio sezono nesėkmingą pusfinalio seriją.

Iš praėjusių metų Kauno „Žalgirio“ komandoje be trenerių štabo liko ir šiandien aikštėje pasirodė Edgaras Ulanovas, Karolis Lukošiūnas, Lukas Lekavičius ir Tyleris Cavanaugh.

Žalgiriečių vairininkas po mačo pažymėjo, jog papildomų ambicijų šiose rungtynėse buvo, tačiau pirmiausia laukiančią sunkią kovą akcentavo komandos legionieriams.

„Ambicijos visada yra, Panevėžys – ne svetimas miestas, tekę ir dirbti čia. Ir gerų emocijų čia buvo, ir blogų, visko patyriau, – paklaustas, ar buvo papildomų ambicijų šiame mače, atsakė Maksvytis. – Visų pirma, akcentavome žaidėjams, ypatingai užsieniečiams, kad jie suprastų, jog bus sunkios ir fiziškos rungtynės. Sakėme, kad nežiūrėtų į rungtynes su „Lietkabeliu“, kaip į kažkokias eilines ir lauktų lengvo pasivaikščiojimo. Žaidėjai tai išgirdo.“

Kalbėdamas apie rungtynes Maksvytis pasidžiaugė auklėtinių gynyba, o kertinį momentą išskyrė antrąjį kėlinį, kuriame „Žalgiris“ laimėjo atkarpą 12:0.

„Manau, kad pavyko rungtynės, pavyko nusiteikti žaidėjams ir antrajame kėlinyje perlaužėme mačą, ypatingai savo gynyba, ir po to didžiąją dalį kontroliavome, – spaudos konferencijoje kalbėjo Maksvytis. – Gaila, kad nepavyko išlaikyti didesnės persvaros, bet „Lietkabelis“ yra kovinga komanda ir grįžo atgal. Iškovojome pergalę ir einame toliau.“

– Kiek jautėsi, kad dar prieš tris dienas žaidėte sunkų mačą Tel Avive?

– Turbūt labiausiai sunku yra atsigauti galvoms. Atrodo viską neblogai darome – žaidžiame, treniruojamės, bet pralaimėjome vienu tašku. Svarbiausia yra persiorientuoti ir susikoncentruoti į LKL rungtynes. Lyg susitvarkėme su tuo ir nesimatė, kad būtų problemų.

Rungtynių žaidėjas EFF 18 Keenan Evans Taškai 12 Taiklumas 3-7 Atkovoti kamuoliai 1 Rezultatyvūs perdavimai 6

– Nuo mačo su „Olympiakos“ per 10 dienų sužaisite penkerias rungtynes. Turbūt, jau dabar skaičiuojate, kaip rotuosite žaidėjus?

– Be abejo, laukia sunki atkarpa. Turėsime daugiau laiko prieš pirmas rungtynes, o po to – laukia nelengvas maratonas. Viena paguoda, kad paskutinės ketverios rungtynės bus namie. Be abejo, žiūrime jau į priekį.

– Akivaizdus rezervas – Mantas Kalnietis. Jis toks liūdnokas atrodo sėdi ant suolo. Ar gali jis tikėtis daugiau minučių?

– Gali tikėtis. Mes kalbame su Mantu, bet jis yra veteranas, nemesi jo rungtynėms einant į pabaigą. Be abejo, turėsime surasti laiko tiek jam, tiek kitiems.

– O kaip jis pats tvarkosi su tokiu pasikeitusiu savo vaidmeniu?

– Kol kas labai pozityviai. Nėra lengva, aš įsivaizduoju, kad jo galvoje verda kažkas, bet jis susitvarko ir papildomos įtampos mums dėl to nekelia.

– Gal kažkas naujo dėl Dovydo Giedraičio?

– Viskas vyksta pagal planą, tikimės, kad jis pradės sportuoti su komanda spalio antroje pusėje. Jis jau kažkiek perėjo ir į bėgimus treniruotėse ir kai tik leis jam daugiau sportuoti, tikiuosi jau žais spalio pabaigoje.

– Kokia Igno Brazdeikio situacija? Ar galės jis vykti į Atėnus?

– Viskas šviežia, vakar jis dar dalyvavo treniruotėje, bet šiandien sunegalavo. Gydytojas nusprendė jį nuimti nuo rungtynių. Rytoj laisva diena ir tikiuosi, kad po jos jis bus pasiruošęs.

– „7bet-Lietkabelyje“ žaidžia du „Žalgiriui“ priklausantys jaunuoliai – Paulius Murauskas ir Mantas Rubštavičius. Kiek sekate jų situacijas ir kokį įspūdį jie palieka?

– Palieka labai gerą įspūdį. Sekame ir šiandien juos pagyriau. Pasakiau, kad žinotų, jog stebime, ir tegu eina į priekį. Čia yra manau gera terpė jiems tobulėti. Žaidžia su geru treneriu, geroje komandoje ir geroje lygoje.

– Toks jausmas, kad Tyleris Cavanaugh nėra geroje sportinėje formoje. Labai toli jis nuo optimalios formos?

– Visų pirma, iš jo yra geras noras. Pirmoje rungtynių pusėje jis gavo kelias abejotinas pražangas ir galbūt dėl to išsimušė, sakiau, kad nekreiptų dėmesio ir žaistų toliau. Be abejo, tikimės iš jo ir taiklių tritaškių, ir gerų sprendimų. Manau, kad jis dar savo formą įgaus.

– Pabaigai apie „Olympiakos“. Kiek tai yra stipresnė komanda nei pernai?

– Galiu pasakyti, kad šiandien ji yra viena iš geriausiai Eurolygoje žaidžiančių komandų. Liko daug žaidėjų, tas pats treneris, naudoja switch all gynybą. Tai – labai fiziška, labai susižaidusi komanda. Manau, kad laukia sunkesnis varžovas nei „Maccabi“.