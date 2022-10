Užduokite klausimą BN+ Q&A tinklalaidei

Sveiki vyrai. Maldauju daugiau humoro podcastuose, labai gerai susižiūri! :D Ar neatrodo, kad Wolfsai taip ir liks šį sezoną nieko nepadarę? Atrodo motyvacijos nėra pas žaidėjus ir vargu bau ar bus. Ar gali būti, kad patiem žaidėjam trūksta prasmės kodėl jie tame klube žaidžia. Pinigai (na nes visiem permokėjo) motyvuoja tik laikinai. Juk dauguma krepšininkų nori žaisti klubuose kurie turi istoriją/paveldą/atstovavimą (Žalgiris, Rytas, Neptūnas etc. jei jau žiūrint į savo daržą). O čia iš niekur atsiradęs klubelis be istorijos ir be, pokolkas atrodo, prasmės. Ar yra buvę Europoje tokių sėkmingų pavyzdžių, kai sukuriamas/nuperkamas klubas ir jis tampa rimtesne jėga? Jei viskas taip ir toliau ar nemanot, kad Žeimeliui po poros sezonų tiesiog pabos žaisliukas ir visi nieko nepešę skirstysis namo? P.S. Jau net nekalbu, kad fan base'as greit tikrai nesusikurs su tokiu žaidimu. Dieve, Gargždai, per vieną pražangą buvo nuo pasityčiojimo iš vilkų.