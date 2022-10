Po tragiškos krepšininko mirties – kaltųjų paieškos

Nuotr.: Anykščių Sporto Centras

Penktadienį Lietuvos krepšinio bendruomenę sukrėtė tragedija. Per draugišką mačą Anykščiuose tarp Regionų krepšinio lygos (RKL) klubų – vietos „KKSC-Elmio“ ir „Biržų“ – sąmonę prarado, o vėliau dėl sustojusios širdies mirė anykštietis Benas Steponėnas.

Benas Steponėnas Pozicija: C Ūgis: 194 cm Svoris: 115 kg Gimimo vieta: Anykščiai, Lietuva

Anykščių komandos vadovas Gaudvinas Šniaukštas praėjus kelioms dienoms prisiminė šio kraupaus įvykio detales.

„Tuo metu buvau ant suoliuko. Benas kelias minutes pažaidė ir po penkių minučių atsisėdo ant suolo. Tai buvo antrojo kėlinio pradžia. Jis kelias minutes pasėdėjo ant suolo ir tiesiog suglebo. Iš pradžių nesupratau, kas atsitiko. Galvojau, kad jis šiaip tiesiog pasilenkė kažką pasiimti. Bet vėliau žiūriu, kad visas veidas baltas.

Iškart atbėgo seselė. Patikrino pulsą, jis vis dar buvo. Netrukus vėl jį pamatavo. Benas nebekvėpavo. Tuomet pradėjome daryti dirbtinį kvėpavimą. Netrukus atbėgo rungtynes stebėjęs kariškis, kuris padėjo daryti dirbtinį kvėpavimą. Benas – didelis vyras, todėl seselei buvo sunku daryti dirbtinį kvėpavimą. Reikėjo jėgos. Vienas iš žiūrovų darė širdies masažą, o kitas – pūtė į burną orą.

Buvo momentai, kai jis atsigaudavo, pradėdavo kvėpuoti, vėliau vėl nustodavo. Taip apie pusę valandos, kol atvažiavo greitoji. Tuo metu atrodė, kad viskas tęsiasi kelias valandas, nors buvo akimirkos. Didžiulis šokas. Netrukus atvažiavo greitoji, suleido adrenaliną, turėjo defibriliatorių, bet jo nenaudojo, nes jo širdis tuo metu dar plakė. Pulsas buvo labai mažas, bet ji plakė. Jie dar 10 minučių pabuvo su Benu salėje ir tik vėliau išvežė jį į ligoninę“, – tinklalapiui BasketNews komentavo Šniaukštas.

Nuotr. Teodoras Biliūnas/BNS

Komandos vadovas bedė pirštu į laiką, per kurį į „Nykščio namų“ salę atvažiavo medikai, ir jų elgseną atvykus.

„Mano nuomone, medikai buvo sutrikę. Aš klausinėjau: „Ar reikia neštuvų, ar vežame, ką darome?“ Ta moteris, kuri atvyko su brigada, buvo kažkokia pasimetusi. Atvažiavimo laikas – 30 minučių, kai ligoninė nuo mūsų arenos yra per kelis šimtus metrų. Jie sulaukė iš tos vietos 20-30 skambučių. Pusė valandos yra per daug. Aš nežinau, ar būtų Benui tai padėję, ar ne, bet 30 minučių yra tikrai per daug. Čia yra nepateisinamas dalykas. Kai per visą miestą yra 1-2 ekipažai, man atrodo per mažai. Taip negali būti. Kaip kalbėjome su medikais, tai pirmosios penkios minutės yra svarbiausios“, – „KKSC-Elmio“ vadovas.

Visgi Panevėžio Greitosios medicinos pagalbos (GPM) stoties direktorė Rūta Ramoškienė patikino, jog brigada padarė viską, ką galėjo, jog atvyktų kiek galima greičiau.

„Pradėsiu nuo to, kad brigada tikrai ne pusę valandos važiavo. Iškvietimas priimtas 19.54 val. ir atiduotas GPM brigadai 19.57 val., o jie atvyko 20.15 val. Anykščiai turi dvi brigadas. Viena buvo išvažiavusi pas pacientą, o kita – Laviškio kaime, Kavarsko seniūnijoje. Pasižiūrėjus pagal žemėlapį, normaliai važiuojant būtų 30 minučių. Jie atvažiavo per 18 minučių. Jokios kitos laisvos brigados arti nebuvo.

Dispečeris visą laiką palaikė pokalbį su skambinančiuoju ir padėjo atlikti gaivinimo veiksmus. Dispečeris padėjo ragelį tik tada, kai brigada jau buvo prie paciento. Viskas truko nepilnas 22 minutes. Tai tikrai nebuvo pusvalandis“, – teigė Ramoškienė.

Nuotr. Teodoras Biliūnas/BNS

Nors rungtynių metu salėje budėjo medicinos seselė, „KKSC-Elmio“ vadovas Šniaukštas teigė, jog ji neleido jokių vaistų ir tiesiog tikrino pulsą.

Panevėžio GPM stoties direktorė Ramoškienė buvo nustebusi dėl to, jog seselė nesiėmė jokių papildomų priemonių bei iškėlė klausimą dėl arenoje nebuvusios itin svarbios įrangos.

„Nežinau, kodėl arenoje nebuvo automatinio defibriliatoriaus. Dabar tokie dalykai yra parduotuvėse, o sporto arenoje nėra. Jeigu ten būtų buvęs defibriliatorius arba seselė jį būtų turėjusi, šansai išgelbėti gyvybę – daug didesni. Su elektrošoku ir kitais medikamentais tikimybė atgaivinti žmogų padidėja daug kartų.

Taip pat nežinau, kodėl rungtynėse budėjusi seselė nesuleido jokių vaistų, kaip adrenalino arba natrio chlorido, nepradėjo specialaus gaivinimo. Jeigu ji turėjo krepšį... Jeigu žmogus neturi tokių dalykų, ką jis veikia rungtynėse? Tu turi visą lagaminą ir visus vaistus, kurie yra privalomi. Jeigu būti rungtynėse, privalai turėti bent vaistus, kuriuos suleidi gaivinimo metu.

Kalbant apie gaivinimą, keista, kodėl ją gaivino vyrai, o ne pati seselė. Nežinau. Aš irgi smulki, bet 20 metų pradirbau Greitojoje medicinos pagalboje (GMP) ir esu gaivinusi tikrai stambius vyrus. Keistas pasakymas, kad ji negalėjo fiziškai jo gaivinti.

Tokiose rungtynėse turi būti seselė su reikmenimis ir privalo kažkur stovėti automatinis defibriliatorius. Buvo tokie laikai, kuomet jie buvo retenybė, bet dabar kiekvienoje „Lidl“ parduotuvėje kabo. Kaip pagrindinė Anykščių salė gali neturėti defibriliatoriaus?

Nesvarbu, kuri lyga. Visose rungtynėse krūvis vienodas, ar tai yra draugiškas mačas, ar LKL rungtynės. Krepšinio organams reikia įvesti taisyklę, kad visose rungtynėse budėtų medicinos sesuo ir būtų defibriliatorius“, – kalbėjo Ramoškienė.

Nuotr. kkanyksciai.lt

Lietuvos krepšinio generalinis sekretorius Mindaugas Balčiūnas patikino, jog dėl medicininės įrangos arenose bus imamasi priemonių.

„Kalbant apie defibriliatorių, jo tikrai nėra visose salėse, todėl į tai bus atsižvelgta sezono metu“, – naujienų portalui LRT.lt komentavo LKF prezidento Vydo Gedvilo dešinioji ranka.

Anykščių krepšinio klubo vadovas Šniaukštas taip pat pripažino sulaukęs klausimų, kodėl Steponėnas nebuvo gabenamas į vos už kelių šimtų metrų buvusią Anykščių ligoninę ir laukė iš toliau atvykstančios brigados.

Į tai atsakymą turėjo Ramoškienė.

„Jis buvo gaivinamas klinikinėje mirtyje. Visuomet reikia atlikti gaivinimą. Jis negali būti pertraukiamas. Smegenyse negrįžtami procesai prasideda po 4-5 minučių. Jis turi būti nuolat gaivinamas. Niekur negalima jo vežti“, – teigė specialistė.

Panevėžio GMP stoties direktorė Ramoškienė taip pat bedė pirštu į tai, jog Anykščių miestui priskirtos vos dvi GMP brigados.

„GMP brigadų skaičius nustatomas pagal gyventojų skaičių. Jiems priklauso dvi brigados. Mano nuomone, jų yra mažai. Reiktų turėti bent viena daugiau. Tai sunku pakeisti. Reiktų valstybei pertvarkyti finansavimą. Dabar pas mus ateina GMP reforma, vyks centralizavimas. Nuo kitų metų iš savivaldybių pereisime į ministeriją. Jeigu pakeis finansavimą ir brigadų gal padaugės. Bet nežinau, ar šis vienas įvykis galėtų pakeisti viską iš esmės. Nemanau“, – sakė Ramoškienė.