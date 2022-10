Toliau nepralaimi: fantastiškai žaidęs „CBet“ duetas išplėšė dramatišką pergalę Pasvalyje

Nuotr.: LKL

Jonavos „CBet“ (4-0) Lietuvos krepšinio lygoje („Betsafe-LKL“) toliau nepralaimi.

Rungtynių žaidėjas EFF 34 Jeff Garrett Taškai 26 Taiklumas 12-16 Atkovoti kamuoliai 8 Rezultatyvūs perdavimai 1

Šį kartą Virginijaus Šeškaus auklėtiniai išvykoje 92:90 (17:23, 21:24, 25:21, 29:22) dramatiškai nugalėjo Pasvalio „Pieno žvaigždes“ (2-2).

Likus 35 sekundėms Ware'as tritaškiu išvedė pasvaliečius į priekį (90:89), Edvinas Šeškus prametė, bet Goranas Huskičius dviem taškais su pražanga sudavė lemiamą smūgį šeimininkams (92:90).

Galiausiai tiksint paskutinėms 4 sekundėms Ware'o tritaškis šįkart skriejo pro šalį.

Pirmoje rungtynių pusėje Justo Furmanavičiaus, Džordže Dželetovičiaus ir Dustino Ware'o trijulės vedami pasvaliečiai spurtavo 19:6 ir susikrovė dviženklę persvarą (47:35). Tačiau šios persvaros išlaikyti „Pieno žvaigždėms“ nepavyko, mat tiksint paskutinėms ketvirčio sekundėms Jeffery Garrettas per visą aikštę paleido taiklų tolimą metimą (38:47).

Tas pats Garrettas iškart po ilgosios pertraukos vėl pataikė tritaškį ir dar labiau priartino svečius iš Jonavos (41:47). Pasvaliečiai nesutriko – sukūrė dar vieną spurtą ir po Igno Vaitkaus dvitaškio netrukus įgijo rekordinę 14 taškų persvarą (57:43).

Visgi dviženklį deficitą panaikinę jonaviečiai ketvirtojo kėlinio pradžioje lygino rezultatą (71:71), tad mačo likimas sprendėsi pačioje pabaigoje.

Jonavos ekipos gretose išsiskyrė Garrettas, kurio sąskaitoje per 32 minutes buvo 26 taškai (10/12 dvit., 2/4 trit., 0/1 baud.), 8 atkovoti kamuoliai, 1 rezultatyvus perdavimas bei 34 naudingumo balai.

Amerikiečiui puikiai talkino Huskičius. Centras per 26 minutes surinko 20 taškų (8/15 dvit., 1/1 trit., 1/1 baud.), 7 atkovotus kamuolius, 6 rezultatyvius perdavimus ir 26 naudingumo balus.



Pasvalio komandai Ware'as per 22 minutes pelnė 18 taškų (2/2 dvit., 3/8 trit., 5/6 baud.), atkovojo 1 kamuolį, atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei surinko 17 naudingumo balų.



„Pieno žvaigždės“: Justas Furmanavičius 20 (4/8 dvit., 4/5 trit.), Dustinas Ware'as 18 (3/8 trit., 5/6 baud.), Ignas Vaitkus 16 (4/6 dvit., 5/6 baud.), Dorde Dželetovičius 14 (5/6 baud.), Evaldas Šaulys 7 (5 atk. kam.).



„CBet“: Jeffas Garrettas 26 (10/12 dvit., 2/4 trit., 8 atk. kam., 5 per. kam., 34 naud.), Goranas Huskičius 20 (8/15 dvit., 7 atk. kam., 6 rez. perd., 26 naud.), Dovis Bičkauskis 13 (5/7 dvit., 6 rez. perd.), Edvinas Šeškus 11, Vytautas Šulskis 10 (4/6 dvit.), Artūras Valeika 7 (5/6 baud.).

Spaudos konferencija: