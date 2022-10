Debiutantų sėkmė: Lisabonos klubas FIBA čempionų lygoje neklumpa

Nuotr.: FIBA

Antrąją pergalę iš tiek pat galimų FIBA Čempionų lygoje iškovojo Lisabonos „Benfica“ (2-0)

Rungtynių žaidėjas EFF 18 Beto Gomes Taškai 15 Taiklumas 5-12 Atkovoti kamuoliai 6 Rezultatyvūs perdavimai 1

Debiutantai išvykoje 68:67 (22:16, 14:24, 16:17, 16:10) pranoko Limožo „CSP“ (0-2) bei kol kas dalinasi pirmąją F grupės vietą su Manresos BAXI.

Likus 21 sekundei rezultatas buvo lygus, tačiau Toney Douglasas pataikė tritaškį (68:65), kuris išplėšė Lisabonos klubui pergalę.

Lisabonos ekipos gretose išsiskyrė Beto Gomesas, kurio sąskaitoje per 27 minutes buvo 15 taškų (1/4 dvit., 4/8 trit., 1/2 baud.), 6 atkovoti kamuoliai, 1 rezultatyvus perdavimas bei 18 naudingumo balų.

Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Aaronas Broussardas, per 31 minutę pelnęs 17 taškų (2/4 dvit., 4/8 trit.). Jis taip pat atkovojo 2 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus bei surinko 11 naudingumo balų.



Limožo komandai Desi Rodriguezas per 28 minutes pelnė 12 taškų (4/5 dvit., 1/3 trit., 1/1 baud.), atkovojo 8 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei surinko 18 naudingumo balų.



„CSP“: Desi Rodriguezas 12 (4/5 dvit., 8 atk. kam.), Jaysonas Gravesas (5/6 dvit., 6 atk. kam., 5 rez. perd.) ir Wilfriedas Yeguete (5/7 dvit.) po 10, Gavinas Schillingas 9 (4/7 dvit., 9 atk. kam.), Wesas Clarkas 8 (5 kld.), Javontae Hawkinsas 7 (1/5 trit., 4 rez. perd.).



„Benfica“: Aaronas Broussardas 17 (4/8 trit., 4 rez. perd.), Beto Gomesas 15 (4/8 trit., 6 atk. kam., 5 per. kam.), Ivanas Almeida 12 (1/6 trit., 7/8 baud., 9 atk. kam., 3 per. kam.), Terrellas Carteris 10 (4/5 dvit.).