Drama „El Clasico“: vos neprisižaidusi „Barca“ dramatiškai nukovė „Real“

Nuotr.: Fran Santiago/Getty Images

Pirmąją dramatišką pergalę Eurolygoje šį sezoną iškovojo „Barcelona“ (1-1).

Rungtynių žaidėjas EFF 22 Tomas Satoransky Taškai 12 Taiklumas 5-8 Atkovoti kamuoliai 7 Rezultatyvūs perdavimai 5

Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai namuose 75:73 (24:15, 16:15, 23:22, 12:21) palaužė Madrido „Real“ (1-1) ekipą bei atsirevanšavo už pralaimėjimą Ispanijos Supertaurės finale.

Rokas Jokubaitis per 14 minučių surinko 8 taškus (2/2 dvit., 4/4 baud.), po atkovotą bei perimtą kamuolį, 2 rezultatyvius perdavimus, klaidą, išprovokuotą pražangą ir 11 naudingumo balų.

„Barcelona“ po Mike'o Tobey tritaškio likus 7 minutėms iki mačo pabaigos atstatė 17 taškų pranašumą (69:52), tačiau karališkasis klubas neatlyžo bei po Gabrielio Decko baudų likus 4 minutėms skirtumas vėl sumažėjo iki 11 taškų (62:73).

Deckas toliau tempė „Real“ ir po jo dviejų dvitaškių likus 50 sekundžių skirtumas sumenko iki 4 taškų (71:75).

Katalonai neužpuolė, Sergio Llullas nepataikė tritaškio, tačiau pražangą išprovokavęs Deckas sumetė dvi baudas ir likus 16 sekundžių karališkasis klubas turėjo vos 2 taškų deficitą (73:75).

Kitoje atakoje „Barca“ pametė kamuolį ir „Real“ turėjo šansą išplėšti pergalę, tačiau Llullo tritaškis skriejo pro šalį.

„Neturėtų būti kitaip, kai žaidžia vienos geriausių Europos komandų, – apie sunkią pergalę po mačo kalbėjo Šaras. – Manau, kad žaidėme puikų krepšinį didžiąją dalį laiko, bet tokiais momentais tu turi žudyti, o mes laukėme mačo pabaigos ir patekome į didelę bėdą. Pabaigoje buvo sunki situacija. Šioje sezono stadijoje labai svarbu mokytis. Pergalė nėra tokia svarbi kaip mokymasis. Bet manau, kad šiandien tapome geresne komanda.“

Barselonos komandai Tomašas Satoransky per 25 minutes pelnė 12 taškų (4/6 dvit., 1/2 trit., 1/1 baud.), atkovojo 7 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus bei surinko 22 naudingumo balus.



Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Sertačas Šanli, per 18 minučių pelnęs 14 taškų (3/4 dvit., 2/3 trit.). Jis taip pat atkovojo 3 kamuolius bei surinko 12 naudingumo balų.



Madrido ekipos gretose išsiskyrė Deckas, kurio sąskaitoje per 27 minutes buvo 21 taškas (7/11 dvit., 0/1 trit., 7/8 baud.), 3 atkovoti kamuoliai, 1 rezultatyvus perdavimas bei 23 naudingumo balai.



„Barcelona“: Sertačas Šanli 14 (2/3 trit.), Janas Vesely 13 (6/7 dvit.), Tomašas Satoransky 12 (4/6 dvit., 7 atk. kam., 5 rez. perd.), Nicolas Laprovittola (2/4 trit., 6 rez. perd.), Mike'as Tobey (2/4 trit., 6 atk. kam.) ir Rokas Jokubaitis po 8, Nikola Kaliničius 7 (1/6 trit.).



„Real“: Gabrielis Deckas 21 (7/11 dvit., 7/8 baud.), Petras Cornelie 12 (2/3 trit.), Mario Hezonja 9, Guerschonas Yabusele 7 (7 atk. kam.).