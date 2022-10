Dviženklį pranašumą paleidęs „Virtus“ išgyveno dramą prieš „Bayern“

Nuotr.: Luca Sgamellotti/Euroleague Basketball via Getty Images

Sunkią pirmąją pergalę Eurolygoje iškovojo Bolonijos „Virtus“ (1-1).

Rungtynių žaidėjas EFF 14 Daniel Hackett Taškai 8 Taiklumas 3-4 Atkovoti kamuoliai 2 Rezultatyvūs perdavimai 3

Sergio Scariolo auklėtiniai namie 66:63 (24:16, 10:16, 22:19, 10:12) palaužė Miuncheno „Bayern“ (0-2) krepšininkus.

Likus 7,5 minutės iki mačo pabaigos „Virtus“ turėjo 13 taškų pranašumą (64:51), tačiau galingai spurtavo 12:2 ir po Nicko Weilerio-Babbo tritaškio likus minutei skirtumas sumenko iki vieno metimo (63:66).

„Virtus“ neužpuolė ir svečiai turėjo šansą išplėšti pratęsimą, tačiau Vladimiro Lučičiaus tolimas metimas tikslo nepasiekė.

Bolonijos komandai Danielis Hackettas per 18 minučių pelnė 8 taškus (2/3 dvit., 1/1 trit., 1/2 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei surinko 14 naudingumo balų.



Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Gabrielis Lundbergas, per 19 minučių pelnęs 13 taškų (2/3 dvit., 2/4 trit., 2/2 baud.). Jis taip pat atkovojo 2 kamuolius bei surinko 12 naudingumo balų.



Miuncheno ekipos gretose išsiskyrė Weileris-Babbas, kurio sąskaitoje per 33 minutes buvo 16 taškų (1/6 dvit., 4/7 trit., 2/2 baud.), 5 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai bei 22 naudingumo balai.



„Virtus“: Gabrielis Lundbergas 13 (2/4 trit.), Kyle'as Weemsas ir Milošas Teodosičius (4 kld.) po 9, Danielis Hackettas 8, Semi Ojeleye 7 (5 atk. kam.).



„Bayern“: Nickas Weileris-Babbas 16 (4/7 trit., 5 atk. kam., 4 rez. perd., 3 per. kam.), Vladimiras Lučičius 15 (3/4 trit., 6/6 baud.), Ognjenas Jaramazas 7.