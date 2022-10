Fenomenalaus Vezenkovo nesulaikęs „Žalgiris“ krito Pirėjuje

kai cia zaliu fanatai svencia pralaimejima, net juokas ima 😂 matai svarbu jiems, kad kova buvo. Motiejus net mldc, nesvarbu, kad jaigu ne jo nesamones tai butu ne tik kova, bet ir pergales. budavau ir as zaliu fanas, bet nesu as motiejaus fanas, plius zaliu fanams man tokia antipatija, kazkokie be jokios savigarbos, jokio kritiskumo neturintys stuobriai. I'm out! 🤣🤣